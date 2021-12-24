لمحبي قنوات الطبخ.. “تلفزيون ياباني” يتيح للمشاهد تذوق ما تعرضه الشاشة

ابو ظبي - احمد الجزار - في خطوة جديدة للاقتراب من تجربة المشاهدة متعددة الحواس، طور باحث ياباني نموذجا أوليا لشاشة تلفزيون تتيح تذوق الأطعمة التي تعرضها عبر اللعق.

والتلفزيون الذي يسمى TTTV، اختصارا لعبارة Taste The TV، يستخدم 10 عبوات لنكهات متعددة تطلق رذاذا لإنتاج مذاق طعم معين ينتشر على “رقاقة صحية” فوق شاشة التلفزيون ليتمكن “المشاهد” من تذوقها.

وقال هوماي مياشيتا، الباحث في جامعة ميجي اليابانية، إن هذا النوع من التكنولوجيا يمكن أن يعزز الطريقة التي يتواصل بها الناس ويتفاعلون مع العالم الخارجي في عصر فيروس كورونا.

وأوضح أن “الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تذوق الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى أثناء بقائهم في المنزل”.

وصمم مياشيتا النموذج الأول لتلفزيون TTTV بنفسه خلال العام الماضي، وكشف أن النسخة التجارية ستكلف حوالي 875 دولارا لصنعها.

ويعمل مياشيتا مع فريق يتكون من حوالي 30 طالبا، وأنتج الفريق مجموعة متنوعة من الأجهزة ذات الصلة بالنكهات، بما في ذلك شوكة تجعل طعم الأغذية أكثر تميزا.

وأجرى مياشيتا أيضا محادثات مع شركات عالمية بشأن أستخدام التكنولوجيا التي اخترعها في ابتكارات يمكن من خلالها تذوق أطعمة أخرى مثل البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

ويأمل الباحث الياباني في إنشاء منصة تتيح تحميل الطعمات فيها من جميع أنحاء العالم والاستمتاع بها من قبل المستخدمين.

وقامت إحدى طالبات الفريق بتجربة التذوق من على شاشة تلفزيون TTTV أمام الصحفيين، وقالت للشاشة إنها تريد تذوق الشوكولاتة.

وبعد بضع محاولات، كرر صوت آلي الطلب، ليطلق رذاذا على ورقة بلاستيكية، وصفته الطالبة، بعد تذوقه، بأنه يشبه مذاق الشكولاته بالحليب.

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