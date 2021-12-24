10 صور لبنات شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور مع والدتهما مع إسعاد يونس

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشيرين عبدالوهاب بصحبة وابنتيها هنا ومريم في أول ظهور إعلامي لها عقب انفصالها عن حسام حبيب، وذلك في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور بصحبة ابنتيها مريم وهنا، اللتان لم تظهران إعلاميًا منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة ليلة رأس السنة، مع احتفالات العام الجديد.

وتفاعل عدد كبير من محبي شيرين عبدالوهاب مع أحدث ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن حسام حبيب، كما خطفت ابنتيها مريم البالغة من العمر 13 عامًا وهنا البالغة من العمر 11 عامًا؛ الأنظار، حيث يعد ذلك أحدث ظهور لهما بعدما كبرت كل منهما وأصبحتا شابتين، فيما أثار التشابه الكبير بين ملامح الابنة الكبرى ووالدتها؛ الجدل بين الجمهور حيث إن ملامحهما تكاد تكون متطابقة.

https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CX1iI42Fsy4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ولم تظهر شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها معًا في لقاء إعلامي منذ فترة طويلة، بل كانت تصطحبهما فقط في بعض من حفلاتها الغنائية مسبقًا، قبل انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب.

واعتمدت شيرين عبدالوهاب اللوك الجديد الذي فاجئت به الجمهور في الأسابيع الماضية بعد حلاقة شعرها بالكامل؛ ليكون اللوك الذي تظهر به في برنامج “صاحبة السعادة”.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور وهي تقدم مجموعة من أشهر أغانيها، كذلك من المقرر أن تتحدث عن أزمة طلاقها من حسام حبيب، إضافة إلى حديثها عن علاقتها بابنتيها الشابتين.

في السياق نفسه كانت شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “وبحلفلك” من ألبومها المرتقب طرح جميع أغنياته بشكل منفرد على قناتها على اليوتيوب، وفي إطار ترويج شيرين للأغنية أكدت أن كلماتها مستوحاة من قصة حقيقية.

اقرأ أيضا

هيفاء وهبي ترقص في حفل خطوبة شقيقتها هنا (فيديو)

حورية فرغلي: عملت 4 عمليات كل واحدة 12 ساعة ولسة فاضل عملية (فيديو)

طليقة خالد عليش تهاجمه: بيستغلني أنا وبنته في حروب ومحدش بيدفع التمن غير بنته

ساندي تتعرض للسرقة في فرنسا (صور)

شاهد أيضا