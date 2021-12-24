أسرار النجوم: لأول مرة الفنانة شيرين عبد الوهاب تستقبل هذا الرجل الوسيم داخل منزلها وتهديه صورتها وزجاجة عطرها الخاصة !.. فمن يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - أَبدَىَ شاب يدعى مراد أبو النجا، من جمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب، إعجابه بها إثر إهدائها إياه زجاجة عطرها الخاصة وبوستراً يحمل صورتها وألبومها الأخير والتوقيع عليه. وقد استقبلت شيرين عبد الوهاب أحد معجبيها (يدعى مراد) أمس في منزلها والاستوديو الخاص بها، بعدما وَجّهت له رسالة في مقطع فيديو تشكره على رسائله لها.

وقد عَبّر معجب شيرين، (مراد أبو النجا)، عن فَرحته بلقائها وبخاصة بَعدَمَا أَهدَته ملصقاً يحمل توقيعها وزجاجة عطرها المفضل، حيث وثق تلك اللحظات من أمام منزل شيرين عبد الوهاب، خلال فيديو ظهر بها معجب شيرين في مقاطع فيديو أبدى سعادته بلقائها وقال: «يا جماعة.. أنا لسه طالع من عند شيرين، وأدتني بوستر ومضيتلي، واديتني البرفيوم بتاعها المفضل، واتفقنا على حاجات كتير، وأنا بحبها أوي»، مضيفاً أنّه استَمَعَ إلى أغنيتها الجديدة داخل الاستديو الخاص بها وأنّها جميلة على الطبيعة بتسريحة شعرها الجديدة. وطَرَحَت مؤخراً الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان «خاصمت النوم» عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب. وأغنية «خاصمت النوم»، من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري. وكانت شيرين عبد الوهاب قد أَثَارت الجدل بعد مُدَاخلتها مع الإعلامي عمرو أديب حيث أطلقت العديد من التصريحات التي تتعلق بظهورها الأخير وعلاقتها بزوجها السابق حسام حبيب وأقرت بحبها له رغم ما حدث وهو ما عرضها لانتقادات من قبل الجمهور الذي تعاطف معها في البداية. وخَطَفَت شيرين عبد الوهاب الأنظار في حفلها الأول بعد الانفصال بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد «نيو لوك»، لتخرج بعدها شائعات تُؤَكّد أنّها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء. وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت إنّها تَشعر بالقوة من خلال دعمهم لها. ومؤخراً، أصدرت شيرين عبد الوهاب بياناً رسمياً تُؤكّد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها، حيث قالت في البيان الذي أصدرته عبر صفحتها على فيسبوك: «النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب... وتؤكد وقوع الطلاق رسمياً».

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المصدر : سيدتي فن