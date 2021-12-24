أسرار النجوم: تفاصيل مؤلمة وصادمة من حياة رشدي أباظة.. والدته منعته من الإرث وخططت لقتله و دفن ثلاث مرات

الرياض - محمد الاطلسي - لقب بنجم النجوم بعد مسيرة نجاح قدم فيها ما يزيد عن 150 عملا فنيا، فظهرت موهبته عملاقة وفرض نفسه على نحو كبير، واستطاع أن يفرض نفسه لسنوات طويلة، بقصص بعضها يتعلق بأعماله وأدواره، ومعظمها يدور حول حياته الشخصية، التي يتتبع أبرز محطاتها "أحداث نت"، في هذا العرض. ولد الفنان رشدي اباظة عام 1926 في المنصورة لأب مصري، وأم ايطالية، واسمه الحقيقي سعيد أباظة كان والده يعمل في الشرطة وتدرج في المناصب حتى أصبح لواء، ويعتبر اباظة من أسرة ثرية جدا، وله ثلاثة أشقاء من والده رجاء، وزينب، ومنيرة، وأخ غير شقيق وهو الفنان فكري أباظة.

كان رشدي أباظة يجيد عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، والألمانية، وبعد حصوله على الثانوية العامة ألتحق بكلية الطيران، ولكم لم يحتمل الحياة العسكرية وترك الكلية ليلتحق بكلية التجارة لكنه لم يكمل فيها دراسته وتركها، نتيجة حبه للعبة كمال الأجسام.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

بدأ رشدي أولي خطواته نحو السينما من خلال مشاركته في فيلم المليونيرة الصغيرة مع الفنانة فاتن الحمامة بدور صغير تلاه عده أدوار بمشاهد صغيره بعدها أبتعد تماما عن التمثيل وأنشغل بالتجارة ليعود مره أخري في عدد من الأدوار الصغيرة مثل فيلم دليلة، رد قلبي، جعلوني مجرما، موعد غرام. وبعد هذه الخطوة لمع نجمه بشكل كبير وشارك في بطولة عدة أفلام هامه منها امرأة على الطريق بطولة الفنانة هدي سلطان والفنان شكري سرحان والفنان زكي رستم. وقدم اعمال سينمائية مع نجوم عصره، وصلت إلى أكثر من 23 قرناً، ومن أهمها، "لمليونيرة الصغيرة" و"رجل لا ينام" و"إسلاماه" و"غروب وشروق"، و"امراة على الطريق"، و "في بيتنا راجل". وذكر أحد النقاد السينمائيين أن رشدي أباظة هو الفنان الوحيد الذي دفن ثلاث مرات، حيث إن وصيته كان دفنه في نزلة السمان، وبعد دفنه حصل خلاف بين بنته وأمه، فنقلت ابنته جثمانه الى طريق الإسكندرية الصحراوي للأرض الخاصة به، ثم قامت بنقله إلى زوجته مرة ثالثة". وأضاف ان الطعنة الأكبر بحياة رشدي أباظة من والدته، حيث أنه بعد إصابته بسرطان في المخ، أخفى الجميع عنه هذا الأمر حتى لا تتأثر حالته النفسية، إلا أن والدته وقع خلاف بينها وبينه، فأحضرت كافة الأوراق التي تثبت إصابته بالسرطان وأن أيامه في الدنيا باتت معدودة، ووضعته أسفل باب منزله كي يعلم بحقيقة حالته الصحية. واصيب الفنان رشدي اباظة بصدمه شديدة ومات على إثرها ليرحل عام 1980 عن عمر ناهز الـ 53 عاما.