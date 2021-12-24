زوج منة عرفة عن أزمته مع محمد نجاتي: حب يعمل شو ويركب التريند على حسابنا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي عن الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما وبين الفنان محمد نجاتي، بسبب أحد المشاهد التي جمعت الأخير والفنانة في مسلسل فيلا 101.

وقال محمود المهدي، خلال لقائه هو ومنة عرفة في برنامج مع الفارس، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس: مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها.

وتابع محمود المهدي: وأنا بطبعي راجل شرقي، ومش عندي مانع في عملها بالتمثيل، ولكن في بداية علاقتنا اتفقنا على بعض الخطوط الحمراء.

وهاجم محمود المهدي، الفنان محمد نجاتي، مشيرًا إلى أنه استغل الأزمة الأخيرة لمصلحته من أجل الحصول على شهرة أكبر، قائلا: محمد نجاتي حب يعمل شو وكذب، واستغل الموضوع لأغراض شخصية كالشهرة، لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان شيء مفيد له.

ومن ناحية أخرى، أعلن محمود المهدي مؤخرا موعد حفل زفافه هو والفنانة منة عرفة بعد عقد قرانهما في يونيو الماضي، وسط مباركات من الأهل والأصدقاء، وكتب عبر خاصية ستوري، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام: الفرح إن شاء الله الشهر ده، مشيرا إلى أن حفل الزفاف سيقتصر على الأهل والمقربين فقط، لكنه سوف يشارك جمهوره بصور الفرح.

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