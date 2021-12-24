غادة عادل تبكي في أول مواجهة تليفزيونية مع طليقها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تطل غادة عادل وزوجها السابق المخرج والمنتج السينمائي مجدي الهواري، يوم الإثنين المقبل، في برنامج “بصراحة مع” الذي يعرض على قناة “إم بي سي”، ليكون أول ظهور إعلامي لهما معًا.

وظهرت غادة في برومو الحلقة وهي تبكي، وتؤكد عدم رغبتها في الحديث عن الذكريات القديمة، كما وجهت سؤالا لطليقها خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية وما إذا كانت تسير في طريق خاطئ في اختيار أعمالها الفنية، وما إذا كان يفضل شخصيتها الحالية أم السابقة.

في المقابل، فقد أكد المخرج الهواري، أن استمرار زواجه من غادة عادل لمدة 20 عامًا يعد نجاحًا كبيرًا في علاقتهما حتى وإن انتهى الأمر بالانفصال.

وكان الهواري نشر عبر حسابه على إنستجرام، جلسة تصوير تجمعه مع غادة عادل، بالإطلالة التي ظهرا بها في البرنامج التلفزيوني، حيث اختارا اللون الأسود لإطلالتيهما.

وعّلق الهواري على الصور بالقول: “كل سنة وأنت طيبة يا أغلى وأطيب dodo في الدنيا.. كل سنة وتبقى هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا، كل فرحة مقسومة لينا تبقي ليها مننا.. تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي”.

ولقي منشور الهواري تفاعلا واسعًا من قبل المتابعين ومحبي النجمين، الذين اعتبروهما حالة حضارية، وإنسانية راقية، خاصة وأن هذا الكلام من الهواري يأتي على الرغم من انفصالهما قبل نحو ثالثة أعوام، بعد سنوات طويلة من الزواج، أنجبا خلالها خمسة أبناء.

واحتفلت غادة عادل في وقت سابق بعرض أحدث أعمالها السينمائية مؤخًرا وهو فيلم “المحكمة”، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي، حيث حضرت العرض الخاص بصحبة ابنيها.

والعمل شارك في بطولته بجانب غادة كل من محمود عبد المغني، فتحي عبدالوهاب، صالح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد، وغيرهم.

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