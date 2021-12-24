“مستحملش تنطيطه”.. حقيقة ابتلاع المسرح لـ حمو بيكا في حفله بدبي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمطرب حلقة ابتلاع خشبة المسرح له بسبب تنطيطه لحظة دخوله، ونسبه البعض لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

وتم تداول الخبر والفيديو على نطاق واسع بين المواقع الإخبارية الكبري بينها “القاهرة 24″، و”المصري اليوم لايت” وغيرها.

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ولكن بعد البحث اكتشافنا أن الفيديو نفسه، تد تداوله على نطاق واسع في 2018، وقيل أنه للمطرب اللبناني جو رعد، خاصة أن صاحب الفيديو كان يقوم بنفس حركات جو رعد المعروفة على المسرح.

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ولكن الحقيقة أن الفيلم تم تصويره عام 2018، ويعود لـ”DJ” خلال حفلة في البرازيل.

وواجه حمو بيكا مؤخرًا، هجومًا؛ بسبب حصوله على هدية عبارة عن سيف من الذهب، وقال عنها البعض: سيف أبو لهب فكتب حمو بيكا في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توضيح هام، يا ريت بعد إذن كل شخص بيتابعني، مايجريش ورا أي كلام بيتقال، أو بيتعمل كوميك، وياخده عن لساني.

وأضاف حمو بيكا: أنا عمري ما قولت سيف سيدنا أبو لهب، أو الكلام الأهبل ده، أي حاجة بقولها؛ بقولها عن طريق صفحتي الشخصية والإنستجرام الخاص بي، لكن أي بيدجات تانية، أنا ماليش دخل باللي بيتقال فيها، ومش مسؤول عن حرف واحد يتقال عن لساني فيها

حمو بيكا يشكو من ضعف مشاهدات أحدث أغانيه

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا اليوم الأربعاء في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحدث فيه عن نقص عدد المشاهدات على قناته على يوتيوب بعد قرار وقفه عن الغناء الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر.

وردا على سؤال أحد المتابعين عن منعه من الغناء في الوقت الذي يسمح فيه لعمر كمال بالغناء قائلا: «سيبوا عمر في حاله بكره هيشحت هو كمان».

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات من العمل بقرار جماعي من مجلس النقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

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