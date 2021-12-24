تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز وإيقاف الدوري الممتاز 10 أيام لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز من يوم 27 ديسمبر وحتى 6 فبراير المقبل من أجل مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة المقبلة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي:-

إيقاف الدوري الممتاز

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة إيقاف الدوري المصري الممتاز من يوم 27 ديسمبر وحتى 6 فبراير المقبل، بعد تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعدها بالكاميرون.

وكان من المفترض أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 30 ديسمبر المقبل، ولكن تم تأجيل اللقاء بسبب المعسكر الدولي القادم لمنتخب مصر والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة، تضم كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو في مجموعة متوسطة المستوى يسعى خلالها الفراعنة للتتويج بكأس الأمم الإفريقية.

ويذكر أن منتخب مصر حقق المركز الرابع ببطولة كأس العرب الأخيرة، والتي أقيمت في قطر بعد الخسارة أمام المنتخب القطري بركلات الترجيح.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة تضم 40 لاعبا لاختبار القائمة النهائية من بينها للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، ويسعى الفراعنة تحت قيادة كيروش لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على كان 2022، من أجل الاستعداد القوي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مارس المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أكد على إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعدها دون تجود نية لتأجيل انطلاق البطولة أو إلغائها.

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