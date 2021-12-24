أسرار النجوم: أكتشاف خطأ فادح لم يلاحظه أحد في الحلقة الـ21 من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لمشاهد من الحلقة الـ 21 من مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” بطولة الفنان نور الشريف وعبلة كامل وياسر جلال وعدد من نجوم الفن الأخرين، حيث أن تم عرضه منذ ما يقارب من حوالي 25 عاما.

حيث أن في الحلقة الـ21 من المسلسل، قام الفنان نور الشريف بتوصية فهيم أفندي أنه يقوم بشراء أثاث غالي من أجل تجهيز منزل الزوجية لأبنته “سنية”، وفي مشهد أخر يظهر فيه أثاث منزل سمنية وهو رخيص للغاية، وظهر الفنان ياسر جلال وهو يقف بجانب كرسي السفرة ويبدو أنه مكسور.

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فقام الفنان ياسر جلال بتداول تلك الصورة من الحلقة الـ21 وعلق عليها وكتب:”العفش غالي والكرسي مكسور أزي”، لترد أحد المتابعين:”ياخسارة فلوسك ياعبد الغفور”.

سوزان مبارك تمنع عرض الجزأ الثاني من “لن أعيش في جلباب أبي”

كشف المؤلف والسيناريست مصطفى محرم، قبل سنوات من وفاته أنه كان هناك بالفعل مشروع لتصوير وعرض الجزأ الثاني من المسلسل، ولكن تم منعه بناء على رغبة سيدة مصر الأولى سوزان مبارك.

وأوضح، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن صفوت الشريف كان قد تحدث معه وأمره بمنع تصوير الجزأ الثاني لأن المسلسل لم ينل إعجاب سوزان مبارك، وهدده أنه إذا تم التصوير لم يتم عرضه على القنوات على الإطلاق، مما جعله يتوقف عن الفكرة إجباريا.