أسرار النجوم: شاهدوا ابنتي شيرين عبد الوهاب بأحدث ظهور بعدما كبرن يخطفن الأنظار بجمال رباني ساحر بصحبة والدتهما ( صور )

الرياض - محمد الاطلسي -

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شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية تداول الجمهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لها بصحبة ابنتيها مريم وهنا، في أول ظهور إعلامي لها عقب انفصالها عن حسام حبيب، وذلك في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc.

أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور بصحبة ابنتيها مريم وهنا، اللتان لم تظهران إعلاميًا منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة ليلة رأس السنة، مع احتفالات العام الجديد.

وتفاعل عدد كبير من محبي شيرين عبد الوهاب مع أحدث ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن حسام حبيب، كما خطفت ابنتيها مريم البالغة من العمر 13 عامًا وهنا البالغة من العمر 11 عامًا؛ الأنظار، حيث يعد ذلك أحدث ظهور لهما بعدما كبرت كل منهما وأصبحتا شابتين، فيما أثار التشابه الكبير بين ملامح الابنة الكبرى ووالدتها؛ الجدل بين الجمهور حيث إن ملامحهما تكاد تكون متطابقة.

شيرين عبد الوهاب في أول ظهور إعلامي بعد الطلاق في "صاحبة السعادة"

ولم تظهر شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها معًا في لقاء إعلامي منذ فترة طويلة، بل كانت تصطحبهما فقط في بعض من حفلاتها الغنائية مسبقًا، قبل انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب.

واعتمدت شيرين عبد الوهاب اللوك الجديد الذي فاجئت به الجمهور في الأسابيع الماضية بعد حلاقة شعرها بالكامل؛ ليكون اللوك الذي تظهر به في برنامج "صاحبة السعادة"، وتداولت الحسابات المخصصة لمتابعة أخبار النجمة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الصور على نطاق واسع.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور وهي تقدم مجموعة من أشهر أغانيها، كذلك من المقرر أن تتحدث عن أزمة طلاقها من حسام حبيب، إضافة إلى حديثها عن علاقتها بابنتيها الشابتين.

في السياق نفسه كانت شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "وبحلفلك" من ألبومها المرتقب طرح جميع أغنياته بشكل منفرد على قناتها على اليوتيوب، وفي إطار ترويج شيرين للأغنية أكدت أن كلماتها مستوحاة من قصة حقيقية.