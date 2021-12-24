إصابة “شوقا” أحد أعضاء فرقة “بي تي إس” بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت إدارة فرقة “BTS- بي.تي.إس” الكورية الجنوبية لموسيقى البوب، الجمعة، أن شوقا، كاتب الأغاني ومغني الراب بالفرقة أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من الولايات المتحدة حيث أقام حفلات هناك.

ووفقاً لشركة “بيج هيت ميوزك” المتخصصة في صناعة الترفيه، تأكدت إصابة شوقا (24 عاماً) واسمه الحقيقي مين يون جي بالفيروس، الجمعة، أثناء وجوده في الحجر المنزلي بعدما عاد إلى البلاد الخميس.

وذكرت الشركة أن شوقا تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 في أغسطس، ولم يتواصل شخصياً مع أي من أعضاء الفرقة في الآونة الأخيرة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وكان لدى الفرقة “عدة ارتباطات في الولايات المتحدة” بعد إقامة أول حفل بالحضور الشخصي في لوس أنجلوس منذ بدء الجائحة.

وقالت الشركة إن الفرقة ستحصل على فترة راحة خلال عطلات نهاية العام وستستعد لحفل موسيقي وألبوم جديدين.

فرقة BTS تكسر الرقم القياسي لمايكل جاكسون في اليابان

في سياق آخر، أعلن مخطط أوريكون الذي يعد أكبر موقع لإحصاءات الموسيقى في اليابان؛ أن فرقة BTS الكورية قد تصدرت قائمة الألبومات الأكثر مبيعًا في عام 2021 مع بألبومهم الياباني “BTS ، THE BEST”.

وكان ألبوم BTS هو الأكثر مبيعًا لهذا العام حيث بلغت المبيعات 993 ألف نسخة في اليابان، ليصبحوا بذلك أول فرقة أجنبية على الإطلاق تتصدر مخطط ألبوم أوريكون لنهاية العام، كما أنهم أيضًا أول فنان أجنبي “غير ياباني” يحقق هذا الإنجاز منذ الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون قبل 37 عامًا، عندما تصدّر قائمة عام 1984 بألبومه “Thriller”.

أحدث الجوائز التي حصدتها فرقة BTS

الجدير بالذكر أن فرقة BTS احتفلت قبل أيام بحصولها على 9 جوائز في حفل توزيع جوائز إمنيت للموسيقى الآسيوية “MAMA” لعام 2021، والذي أكبر حدث لجوائز الموسيقى في المنطقة.

وحصدت فرقة BTS تسعة جوائز في تلك الليلة، بما في ذلك أربع جوائز كبرى؛ ومنها ألبوم العام، فنان العام، أغنية العام، وأيقونة العام في جميع أنحاء العالم، وقبلوا الجوائز بخطاب مؤثر حينها، قالوا فيه: “لجميع أولئك الذين مروا بأوقات عصيبة هذا العام، لمشاركة القوة والنجاح، لقد جربنا أشياء جديدة في صنع الموسيقى وعملنا بجد حقًا.. لقد اكتسبت أعمالنا حبًا هائلاً هذا العام، وسوف نشارك هذا التكريم مع كل من عمل بجد لتأليف موسيقى وعروض رائعة معنا”.

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