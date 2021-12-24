أسرار النجوم: الفنانة شادية تطلقت قبل ساعات قليلة من ليلة الدخلة وفي يوم زفافها .. والمفاجأة في السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت الحياة الشخصية للفنانة الراحلة شادية، العديد من الأزمات مع والدها، حيث كانت العلاقة بينهما متوترة كثيرًا، وكان يشدد الخناق عليها، ويتدخل في عملها وفي حياتها الشخصية.

ومن أبرز المواقف التي اتسمت بالمشاحنات مع والدها، كانت قبل الشهرة، وكانت تتعلق بالزواج، حيث حاول أهلها إرغامها على الزواج ضد إرادتها، خوفا من مستقبلها الفني التي كانت تحلم به في بداية طريقها.

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وتقول شادية، إن والدها كان يقتنع انها في السن المناسبة للزواج، ولكنها لم تكن تفكر في أي شيء غير مستقبلها في هذه الفترة وكان الزواج يعني قتل احلامها قبل أن تولد.

وتفاجأت شادية، بإحضار والدها عريس جديد، يعمل مدرس، ويرغب في عقد قرآن مباشرة، مشيرة إلى موافقة أهلها رغم اعتراضها، وبالفعل أقاموا عقد القرآن.

وتابعت قائلة: "وجدت أن الصمت هذه المرة لن يجدي نفعا وهددت بالانتحار فعلا وكان الأمر جديا بالنسبة لي".

وأضافت شادية، أنه بالفعل وافق والداها على طلاقها منه في “ليلة الدخلة”، بعدما لاحظوا اصرارها على الانتحار حال إكمال هذا الزواج.