أسرار النجوم: لن تصدق سعر فستان شيرين عبدالوهاب في أحدث إطلالة ببرنامج صاحبة السعادة يشعل مواقع التواصل.. رقم صادم فاق التوقعات؟

الرياض - محمد الاطلسي - يترقب متابعو ومحبو الفنانة شيرين عبد الوهاب، حلقتها المنتظرة مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، في حلقة رأس السنة التي توافق 31 ديسمبر الجاري، ببرنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc». ومنذ تداول العديد من اللقطات المصورة من كواليس الحلقة المنتظرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة مُجددًا لتتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحلقة تعد ظهورا استثنائيا لـ«شيرين» وابنتيها سويًا عقب أزمة انفصالها للمرة الأولى.

إطلالة شيرين عبد الوهاب بالحلقة ومع تداول صور الحلقة، علق المتابعون على إطلالة الفنانة التي تشابهت مع إطلالتها في آخر حفلاتها، إذ اختارت الفنانة فستان «ميتالك سيلفر» طويل واسع قليلًا، له أزرار صغيرة في النصف الأعلى، بأكمام طويلة، وفتحة بسيطة من الصدر وحتى قبل الرقبة. كما اختارت الفنانة مكياج ترابي، بدرجات الروز، مع مكياج العيون السموكي. سعر إطلالة شيرين عبدالوهاب بالحلقة وبالبحث عن فستان شيرين عبد الوهاب، المقرر الظهور به في الحلقة المنتظرة، وُجد أنه من توقيع «Ounass»، والذي جاء سعره 3749 ريالا سعوديا، بما يعادل 15687 جنيها مصريا. تفاصيل ظهور شيرين وابنتيها مع «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة «صور» تفاصيل حلقة شيرين عبدالوهاب ومن المقرر أن تتحدث شيرين عبد الوهاب عن أزمتها وتصدرها محركات البحث خلال الفترة الماضية، ووعن أعمالها الفنية القادمة، بين الغناء والدراما، وعلاقتها بابنتيها، كما تقدم العديد من أغانيها الشهيرة. ظهور شيرين حليقة الرأس الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، فاجأت جمهورها في أحدث حفلاتها وأول ظهور لها عقب الطلاق، وهي حليقة الرأس، على أحد مسارح مدينة أبو ظبي، في دولة الإمارات، وزعم البعض أن زوجها حسام حبيب مارس العنف ضدها، الأمر الذي كشف عن حقيقته كريم الحميدي مدير أعمال الأولى، في تصريحات خاصة لـ«هُن»، قائلًا: «مفيش أي حاجة من دي، ولا فيه مصادر مقربة قالت كده، دي كلها أخبار فيك».

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