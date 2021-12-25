دينا: اكتشفت أن أمي عايشة في 3 إعدادي وحاولت الانتحار في الثانوية العامة

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة دينا، إنها علمت أن والدتها على قيد الحياة عندما وصلت للصف الثالث الإعدادي، كما أنها تركت منزلها لاحتراف الرقص.

وأضافت في برنامج واحد من الناس، المُذاع على قناة الحياة، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: أصعب موقف عدى عليّ في فيلم كارتيه مع أحمد زكي، لأن المخرج حب واحدة تانية وحطها مكاني، وأنا كنت بعشق أحمد زكي.

وتابعت: كنت في ثانوية عامة وحاولت الانتحار وكنت صغيرة أوي ومخنوقة ومش عاوزة أعيش، وكان ضعف ونقص في الإيمان، ومكنتش فاهمة الدنيا كويس، واتعلمت ساعتها إن الناس بتحبني أوي ومش هعمل كده تاني.

وأشارت إلى أنها اتخذت قرارًا بعد إنقاذها من حادثة الانتحار، قائلة: هعمل اللي أنا عاوزاه ومش هسمع لحد تاني.

واستكملت: من أصعب المواقف اللي مريت في حياتي، لما عرفت إن أمي عايشة، وانا في 3 إعدادي، لأن جدي عرفنا إنها ماتت لما اتطلقت لكن عرفت مكانها بعد كده ووصلتها.

وأوضحت أن والدها كان يعمل بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ووالدتها بالسفارة الإيطالية، كما أن لديها 6 أشقاء.

وواصلت دينا: كنت في فرقة فنون شعبية في المدرسة وفرقة فنون شعبية في وزارة الشباب والرياضة، وبعد كده فرقة رضا، وأول مرة سبت البيت عشان أكمل رقص واتجوزت واحد معايا في فرقة رضا، وبعد فترة رجعت لبابا عشان يطلقني منه.

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