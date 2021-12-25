هيفاء وهبى تكشف عن الصور الأولى من خطوبة شقيقتها الصغرى (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الصور من خطوبة شقيقتها الصغرى هناء التي أقيمت مؤخرا.

وظهر في الصور التي نشرتها هيفاء وهبي شقيقاتها العروس هناك وعريسها إيدي بارودي وأسرته، ووالدة هيفاء وهبي.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور التي نشرتها كاتبة: “حفل خطوبة هانو وإيدي، أنا سعيدة لوجودي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة، أحبك أختي، انشالله بتتهنوا يارب”.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية كانت مسلسل “إسود فاتح” من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم ربيع وحمدي التايه، إخراج كريم العدل، وبطولة أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، أحمد الشامي ورانيا منصور.

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