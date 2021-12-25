أسرار النجوم: أتذكرون «سيد كشري» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» .. ستصدمكم مهنته قبل الشهرة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - استطاع الفنان الراحل مخلص البحيري، من خلال أعماله وظهوه في أدوار ثانوية، أن يترك علامة مميزة في وجدان الجمهور.

تخرج البحيري من كلية الطب البيطري، وعمل في وزارة الزراعة، واتجه لدراسة الفن، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية، واستطاع تقديم العديد من الأفلام، والمسلسلات، والمسرحيات، التي تركت أثرًا طيبًا حتى الآن.

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استطاع الفنان مخلص البحيري أن يحقق رصيدا متميزا في الدراما التليفزيونية، إذ شارك في العديد من المسلسلات مثل، «كوكب الشرق»، عام 1999، إخراج محمد فاضل، وتأليف إبراهيم الموجي، و«النساء قادمون»، عام 2001، من إخراج حسن بشير، وتأليف عاطف بشاي.

لكن الدور المميز الذي اشتهر به دائمًا هو دوره في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، مع الفنان الراحل نور الشريف، إذ لعب دور شخصية «سيد كشري»، ابن البلد الذي على الرغم من فقره لديه عزة النفس، وجرى عرض هذا المسلسل عام 1996، إخراج أحمد توفيق، وتأليف إحسان عبد القدوس.

شارك مخلص في العديد من الأفلام السينمائية، ولكن أبرزها كان «ناصر 56»، الذي جرى عرضه في عام 1996، من إخراج محمد فاضل، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، و«الأبواب المغلقة»، الذي عُرض عام 2000، إخراج وتأليف عاطف حتاتة، و«الساحر»، الذي جرى عرضه في عام 2001، إخراج رضوان الكاشف، وتأليف سامي السيوي.

قدم مخلص العديد من المسرحيات منها، «أهلا يا بكوات»، «الساحرة»، «حضرات السادة العيال»، «رجال الله»، وعدد آخر من المسرحيات التي تميز بها.

رحل الفنان مخلص البحيري عن عالمنا، في 29 أغسطس 2001، عن عمر يناهز الـ58 عامًا، في حادث سير نتج عنه وفاته وزوجته ونجله، وجرى نقلهم إلى المستشفى، بينما نجت ابنته وشقيقة زوجته.

المصدر: الوطن