دينا: تزوجت 9 مرات وأجريت عملية تجميل في أنفى وكتبت وصيتي بعد إصابتي بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة دينا أجريت عملية تجميل في أنفى من 4 سنين لأننى حصلى كسر في غضروف الانف، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج “واحد من الناس”، محدش يقدر يمد ايده عليا دا أنا اقطعها ليه، وحصلت معايا وأنا صغيره في البداية من مخرج و رديت عليها.

وتابعت نفسي ابني على يتزوج وينجب أطفال صغيرين، وأنها لا تخاف من كبر السن وإنها هتكون جدة جميلة أوى، ومن المشاهد التي لا أستطيع حذفها من حياتى مشهد وفاة مديحة كامل لأنها طلبت أنها تشوفنى وشوفتها وهي متوفية، والمشهد الثانى هو زوجى سامح الباجورى لأنى عشت معاه فترة مرضة بالسرطان .

وأضافت إنها كتبت وصيتها عند المحامى مرتين والأخيرة كان أثناء إصابتى بالكورونا لأنى كنت حاسه إنى خلاص هموت، والراجل الوحيد الذى لم يخذلنى هو على ابنى، و كنت بفكر أكتب مذكراتى لابنى وتراجعت لأنى اكتشفت انه عارف كل حاجة عنى من الانترنت .

وقالت الفنانة دينا ان أزمة دورها في مسلسل السيدة زينب عندما نزلت صورة بالحجاب وقولت قريبا و هي صورة من المسلسل .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامج “واحد من الناس”، أن المشكلة الناس افتكرت انه ده في الحقيقة ونزلت توضيح أن دى صورة من المسلسل، وأن المسلسل بيتكلم عن حى السيدة زينب و ليس له علاقة بشخصية السيدة زينب رضى الله عنها .

وتابعت أنها أصيبت أثناء مسلسل الطوفان بسبب مشهد الضرب مع فتحى عبد الوهاب ولبست قميص جبس للضلوع بسبب الإصابة، وفتحى بيزعل جدا لما بتكلم في الموضوع ده .

وقالت الفنانة دينا أنها تزوجت ٩ مرات ولم تتزوج من فنانين لأنى اعتبرهم زملاء فقط.

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