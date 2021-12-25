صابر الرباعي: “حاسس إني ظلمت أولادي الكبار وأغير على ابنتي من الزواج” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حل صابر الرباعي ضيفا على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم في الجزء الثاني من حلقته في مساء الجمعة 24 ديسمبر.

تحدث صابر الرباعي عن حياته الشخصية وندمه لعدم تواجده وانشغاله عن أولاده في فترة طفولتهم، بسبب عمله كمطرب ومتطلباته من السفر لفترات طويلة.

وقال صابر الرباعي: “أنا مشوفتش ولادي وهما بيكبروا، ولم أعطهم من وقتي بسبب الحفلات والسفر لفترات طويلة خارج البلاد، بحاول دلوقتي أعوض ولادي الصغيرين، وبسافر لفترات قصيرة أسبوع بالكتير أو 3 و4 أيام عشان مبعدش عنهم، وعشان أنا مفتقد إحساس أني أكون معاهم كمان، وحاسس أني ظلمت ولادي الكبار، بس كنت مجبر ومعنديش حل تاني”.

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وتابع: أغير على ابنتي جدا من الزواج خصوصا إنها لسه صغيرة عندها 20 سنة، بس بعطيها الحرية تختار الشخص المناسب ليها، لأنها خلاص بقى عندها الخبرة والوعي والإستقلالية في الاختيار.

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