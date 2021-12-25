دينا عن فيدرا: “مبطقهاش ست شريرة وسودا ومش لطيفة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حدثت دينا عن رأيها في الفنانة فيدرا حيث قالت أنها لا تحبها ووصفتها بأنها شريرة

قالت دينا في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة عندما عرضت عليها صورة فيدرا “مبطقهاش أنت جايبلي صورتها علشان اقول كدة، ست شريرة وسودا ومش لطيفة”

وتابعت “مفيش حاجة بينا اساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وانا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بعشر سنين وقررت أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا”

واختتمت كلامها عن فيدرا قائلة “هي ست شريرة فانا بكرهه ومش مضطرة أجامل”

كما تحدثت عن عدد من الراقصات من بينهم فيفي عبده وقالت أنها السبب في إنجابها لابنها، كذلك تحدثت عن لوسي ونجوى فؤاد بشكل جيد وغيرهن.

وعن تقديمها افلام سينمائية قالت أنها كانت ترغب في توثيق رقصاتها

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