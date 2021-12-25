أسرار النجوم: أشهر فنان مصري يباغت منى الشاذلي بقبلة مفاجئة على الهواء .. اتفرج ردة فعلها مفاجئة وصادمة

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي، لموقف محرج أمام الجمهور أثناء استضافتها للفنان خالد الصاوي في برنامجها للحديث عن دوره في مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي عرض في رمضان الماضي. وقبّل الفنان خالد الصاوي يد الإعلامية منى الشاذلي على الهواء بعدما تعرضت الإعلامية لـ «خضة» عندما تلا الفنان خالد الصاوي جملة من أحد مشاهد مسلسل «اللي مالوش كبير»، ليقوم على الفور ويقبل يدها وسط تصفيق الجمهور، وردت عليه «الشاذلي» وهي تضحك بسبب الموقف «أنت مجنون» مع تحريك يديها حول رأسها.

وقال «الصاوي»، إن صديقات زوجته يسألونها إذا كنت أفعل معها في الحقيقة ما فعلته في دوري بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كان عنيفا، لافتا إلى أن العنف في التمثيل يتطلب مهارة من الشخص ومن التصوير والإخراج، مؤكدا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة قوية، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز متابعا: «يعني أنا أمثل أدوار تقوم مراتي عليا». وأضاف خالد الصاوي، خلال حواره ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC» ، «لما بوافق على دور ياسمين عبدالعزيز تقولي أنا هعتذر عليه فقولتلها وشك حلو عليا وأنا متابعها وشوفتها من وهي صغيرة وفنانة واضحة وصريحة في ده شبهي وبمتجاملش، وأنا قابلتها في عيد ميلادها وبعتتلي أنا ومراتي وكانت لابسة أحمر وهي قمر أوي في الأحمر واتمنيت نشتغل سوا».

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