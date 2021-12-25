أسرار النجوم: قلت عن أحمد زكي « تقيل دم » ونجله اعتذر عن المسلسل .. ليه؟.. رد مفاجئ وغير متوقع من عادل إمام | اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - يعد الراحل أحمد زكي، والزعيم عادل إمام، من أكبر نجوم الوطن العربي، وكانت بدايتهما في عالم الفن والشهرة معًا، حيث تكلل نجاحهما بعد مشاركتهما في مدرسة المشاغبين، وانتشرت أقاويل عديدة حول توتر علاقتهما على مدى طويل. وقبل أعوام، وبعد انتشار خبر اعتذار هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي، عن مسلسل "استاذ ورئيس قسم" الذي نافس فيه الزعيم عادل إمام سابقاً، انتشرت شائعات على المواقع الإلكترونية حول أسباب الإعتذار.

إحدى تلك الشائعات كانت أن هيثم زكي لم يحتمل طريقة عادل إمام في السخرية من والده الراحل في الأحاديث التي تدور في جلسات العمل الخاصة بالمسلسل وأن الزعيم قال عن أحمد زكي أنه "ثقيل دم". هذه الإشاعة نفاها الزعيم عادل إمام جملةً وتفصيلاً لموقع نواعم حيث قال أنه من المستحيل أن يهين أو يسخر من الفنان الكبير الراحل أحمد زكي "فهو فنّان كبير ولا يمكن لأحد إهانته او إهانة نجله" مؤكداً أن أسباب انسحاب هيثم أحمد زكي من العمل هي أسباب شخصية بحتة لا علاقة لها بكل الشائعات التي انتشرت وأنه يحترم رغبة كل فنان سواءً في المشاركة أو عدمها في أعماله.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن