وزيرة الثقافة تفتتح خان القرنة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من مشروع تطوير...

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خان القرنة، وذلك ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإحياء قرية حسن فتحي بالقرنة الجديدة، بمشاركة الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

وكشف الصندوق في بيان له تفاصيل تفقد وزيرة الثقافة لأنشطة "صندوق التنمية الثقافية" داخل خان حسن فتحي بالقرنة، والتى بدأت بافتتاح معرض الحرف التقليدية ومشاهدة حية لأعمال تشكيل النحاس اليدوي والخزف اليدوي، وافتتاح معرض الفنان الرائد الراحل ممدوح عمار واستعراض مقتنياته لأول مرة وأعماله الفريدة والمتميزة، والتى أبرزت رحلته داخل مرسم الأقصر والتى ساهمت في بلورة فكره ،وكذلك معرض الفنان و الناقد الكبير عز الدين نجيب من وحي أعماله بالأقصر بين عامي ١٩٦٢، ١٩٦٣. ثم تفقدت معرض الفنان الأستاذ الدكتور عبد الغفار شديد لعرض أعماله حول الأقصر خلال فترة الستينيات والسبعينات.

كما تضمنت الجولة، استعراض معرض الوثائق النادرة بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية حول تاريخ المعماري حسن فتحي ومحاولاته لتطبيق فكره عمارة الفقراء والذي تجسد في قرية حسن فتحي الجديدة بالقرنة، وأخيرا مشاهدة مهارات الحرفين في انتاج المنتجات اليدوية كأعمال الحصير والجريد والتى تخرج من البيئة لمنطقة القرنة.

الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية قال ان وقائع الافتتاح شهدت تجسيد متكامل للحياة الفنية داخل خان القرنة، واختبار مدى جاهزيتها لاستقبال الفنانين بمختلف التخصصات، والتى من المتوقع أن تكون منصة جديدة بصعيد مصر، لعرض ابداعات الفنانين باعتبارها بيئة استثنائية للابداع الفني، وهو ما يستهدفه قطاع صندوق التنمية الثقافية بخطته المستقبلية.