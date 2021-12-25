شاهد.. حمو بيكا يكشف حقيقة سقوطه على المسرح

كشف مطرب المهرجانات المصري، حمو بيكا، حقيقة مقطع فيديو متداول، قيل إنه يظهر سقوط المطرب الشعبي على المسرح أثناء إحيائه حفلا غنائيا بدبي.

وفي بث مباشر عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال حمو بيكا: "بصّوا يا جمعة أنا طالع أقول كلمتين للناس اللي ما بتحبليش الخير..مسرح إيه اللي أنا وقعت عليه..اللي شغالة كان موسيقى أجنبي..هو أنا دلوقتي بغني أجنبي؟"

وأضاف بيكا: "أنا بخير وسلامة، وأنا دلوقتي في السعودية عندي حفلات هناك..مش أنا اللي كنت بالحفلة دي أصلا ولا وقعت ولا حاجة"، متهما العديد من وسائل الإعلام المصرية بـ"الكذب".

وكان رواد صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو قيل إن الشخص الذي يظهر من الخلف وهو يقفز على المسرح ومن ثم يسقط في فتحة بسبب خلل في الأرضية، هو حمو بيكا.