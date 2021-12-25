شيكو وكريم خطاب يداعبان أحمد حلمى.. تفاصيل

أثار الفنان أحمد حلمى حالة من الجدل بخفة ظله من خلال فيديو يستعرض فيه مهاراته فى كرة القدم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد حلمى على الفيديو موجها رسالة إلى نادى ليفربول الإنجليزى، والذى يلعب فيه محمد صلاح، قائلا: "يا ليفربول لو هتكلموني يا ريت يبقى على بعد الضهر عشان بصحى متأخر".