عمرو دياب مع محمد حماقى و تامر حبيب يحتفلان بالكريسماس

شارك المطرب عمرو دياب ومحمد حماقى وعمرو يوسف وتامر حبيب وطارق العريان فى احتفال بعيد الكريسماس فى أحد اماكن السهر.

ولاقت الصور التى نشرها مدير أعمال أحد النجوم اعجاب الجمهور ومتابعيهم.

يترقب الكثير من نجوم الطرب موعد حفلاتهم المرتقبة في ليلة رأس السنة لهذا العام، إذ تشتعل العديد من المسارح بسلسلة من الحفلات بمشاركة هؤلاء النجوم، في ظل تحديات جائحة كورونا.

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