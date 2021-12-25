شاهد.. نسرين طافش تحتفل بالكريسماس

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتفل برأس السنة الجديدة.
وبدت نسرين طافش في الصور وهي مرتدية فستان قصير باللون الاحمر اللامع، وحذاء كعب عالي باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلًا علي ظهرها مما أظهر جمالها، وظهر بجانبها شجرة الكريسماس.
وعلقت نسرين علي الصور قائلة" كل الأيام ستمضي بحلوها و مرارها ، المهم أن تصنع فرقا بانسانيتك عاما بعد عام ، أن تصبح أكثر رحمة أكثر حبا أكثر لطفًا و تقبلًا ، أن تعرف قيمة نفسك جيدا بينما تحفظ قيمة الآخرين ، ان تراعي اختلاف مستويات وعي البشر ، أن تتجاهل بعض التفاصيل و تصبح أكثر تركيزًا بما ينفعك ، بأن تعتزل ما يؤذيك ثم تعتنق السلام المحبة الحرية و الوعي منهجًا لحياتك ، تلك هي بهجة النفس و ذلك هو السمو الروحي".
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