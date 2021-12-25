شاهد.. نسرين طافش تحتفل بالكريسماس

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتفل برأس السنة الجديدة.

وبدت نسرين طافش في الصور وهي مرتدية فستان قصير باللون الاحمر اللامع، وحذاء كعب عالي باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلًا علي ظهرها مما أظهر جمالها، وظهر بجانبها شجرة الكريسماس.

وعلقت نسرين علي الصور قائلة" كل الأيام ستمضي بحلوها و مرارها ، المهم أن تصنع فرقا بانسانيتك عاما بعد عام ، أن تصبح أكثر رحمة أكثر حبا أكثر لطفًا و تقبلًا ، أن تعرف قيمة نفسك جيدا بينما تحفظ قيمة الآخرين ، ان تراعي اختلاف مستويات وعي البشر ، أن تتجاهل بعض التفاصيل و تصبح أكثر تركيزًا بما ينفعك ، بأن تعتزل ما يؤذيك ثم تعتنق السلام المحبة الحرية و الوعي منهجًا لحياتك ، تلك هي بهجة النفس و ذلك هو السمو الروحي".