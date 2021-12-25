أسرار النجوم: الفنانة منة عرفة تحرج المذيع العراقي نزار الفارس بعد سؤالها سؤال جريء بوجود زوجها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - انفعلت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة على الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد توجيه سؤال جريء لها أثناء وجود زوجها محمود المهدي.

وسأل نزار، منة عرفة عما إذا كانت قد قدمت التهنئة لخطيبها السابق “علي غزلان”، عقب زواجه مؤخرًا، ما أثار انفعال الفنانة الشابة.

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وردت منة عرفة على هذا السؤال بقولها: “ما ينفعش تسألني حاجة زي كده انا جوزي قاعد جنبي”.