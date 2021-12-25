محمد رمضان : أحب أقول للشتا إحنا الصيف

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام عدة صور جديدة له.

وظهر محمد رمضان في الصور نصف عاريا، وعلق قائلا:" أحب أقول للشتا إحنا الصيف،#محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح".

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