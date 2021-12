سونيك يسابق جيم كاري وإدريس إلبا لمنعهما من تدمير العالم في” Sonic...

يعود القنفذ الأزرق فائق السرعة سونيك لشاشات السينما بفيلم Sonic the Hedgehog 2 بمشاركة نجم الكوميديا جيم كاري في دور خصمه الشرير د. إيفو روبوتنيك وشريكه ناكلز الذي يقوم بالأداء الصوتي له النجم إدريس إلبا، مع المخرج جيف فولر الذي قدم سابقا أفلاما في سلاسل الأكشن The Fast and the Furious وDeadpoo.

وأطلقت شركة باراماونت الإعلان الرسمي للفيلم وصور أولى منه واستعدادا لإطلاق الفيلم عالميا يوم 27 أبريل 2022 وتتولى توزيعه في دور العرض المصرية شركة Four Star.

في Sonic the Hedgehog 2 ترتفع المغامرة لمستوى جديد، حيث يسعى سونيك إثبات نفسه كبطل خارق في مدينة جرين هيلز، ويأتي الاختبار الأول على يد د. روبوتنيك وشريكه الجديد ناكلز، في سعيهما للحصول على جوهرة لديها قوة لتدمير الحضارة في العالم. وبمعاونة صديقته تيلز، ينطلق سونيك في سباق حول العالم للعثور على الجوهرة قبل وقوعها في أيدي الشر.

الجزء الأول من الفيلم كان قد عُرض بنجاح في بداية 2020، ويأتي Sonic the Hedgehog 2 من بطولة جيمس مارسدن، بن شوارتز الذي يقدم الأداء الصوتي لشخصية سونيك، مع تيكا سومبتر، ناتاشا روثويل، آدم بالي، والنجم جيم كاري، إضافة للنجوم شيمار موور، إدريس إلبا بصوت ناكلز وكولين أوشانسي بصوت تيلز.