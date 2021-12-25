حسن مالك مدمن متعافٍ في مسلسل ”بيمبو”

بعدما حققه من نجاح ملفت في مسلسل "خلي بالك من زيزي" في موسم رمضان الماضي 2021، ينجح حسن مالك في لفت الأنظار إليه مرة أخرى من خلال شخصية شادي الذي مر بتجربة قاسية قادته إلى إدمان المخدرات والتعافي منه في إحدى المصحات، وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والأكشن "بيمبو" الذي عُرضت أولى حلقاته مؤخرا على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

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