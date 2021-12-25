الفنان عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير مروع

تعرض الفنان والمؤلف المصري، عمرو محمود ياسين، لحادث سير مروع اليوم السبت، إلا أنه لم يصب بأي مكروه.

ونشر عمرو محمود ياسين، صورا لسيارته المتضررة عبر صفحته على "فيسبوك" وعلق: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمدلله".

وكشف عمرو محمود ياسين أمس سبب غيابه عن احتفالية تدشين تمثال والده بالمركز الثقافي ببورسعيد، مسقط رأس والده النجم المصري الراحل محمود ياسين.

وقال عمرو عبر حسابه على "فيس بوك": "للأسف الشديد تمنعني ظروف العمل الصعبة من التواجد الآن بمدينة بورسعيد لإزاحة الستار عن تمثال الوالد الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد وحضور تلك الاحتفالية، وفي الحقيقة هذا الأمر يؤلمني كثيرا، وقد حاولت بكل ما أستطيع أن أتواجد، ولكن مسؤولية العمل والعرض على الهواء كانت عائقا دون وجودي".