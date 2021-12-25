“غفل بسبب الإرهاق”.. رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل حادث شقيقها عمرو

ابو ظبي - احمد الجزار - نجا السيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين من حادث سير تعرض له منذ قليل.

ونشر عمرو محمود ياسين صورا لسيارته وهي محطمة من الجزء الأمامي، وعلق كاتبا عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله”.

رانيا ياسين تكشف تفاصيل الحادث

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين تفاصيل تعرض شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين، لحادث سير صباح اليوم، مشيرة إلى أن الأخير كان يعاني من الإرهاق الشديد، بسبب ضغط التصوير، وظروف عمله، لذلك غفل في أثناء قيادته السيارة، ما أدى لتعرضه لهذا الحادث.

وتحدثت رانيا محمود ياسين عن حالة شقيقها عمرو، في تصريحات صحفية، قالت: مكانش نايم، ومطبق بسبب ضغط الشغل، وتصوير مسلسل نصيبي وقسمتك، والحادثة كانت جامدة جدًا، والإيرباج خرج من شدة الخبطة.

وتابعت رانيا محمود ياسين مطمئنة الجمهور على حالة شقيقها: هو حاليًا في المنزل، ولكن بعد إفاقته سوف يخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، للاطمئنان على حالته الصحية، والحمد لله على كل حال.

و حرصت رانيا على الدعاء لشقيقها عمرو محمود ياسين، حيث شاركت جمهورها بصورة لسيارته بعد الحادث، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: حبيبي يا عمرو، ألف سلامة عليك حمد الله على سلامتك، قدر الله وما شاء فعل، ربنا يكفيك شر العين، وشر المستخبي ويحفظك بعينه التي لا تنام.

من ناحية أخرى، يُعرض حاليا الجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” من السبت للأربعاء على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً وعلى ON دراما في تمام العاشرة مساءً، ومن المقرر أن يبدأ عرض الحكاية الخامسة منه، وتحمل اسم “تاج راسنا بابا” وهي من بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي وغيرهم نخبة من الفنانين. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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