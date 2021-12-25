رابح صقر يطالب متابعيه بالدعاء لعمه بعد دخوله العناية المركزة

نشر المطرب السعودى رابح صقر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يطلب فيه متابعيه بالدعاء الى عمه الذى دخل العناية المركزة. وقال رابح صقر : "اللهم شافي وعافي عمي عبد العزيز الصقر فهو يرقد في العناية المركزة دعواتكم".

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