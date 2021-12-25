شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لابنها عمرو محمود ياسين بعد حادث السيارة

علقت الفنانة شهيرة على تعرض ابنها عمرو محمود ياسين لـ حادث سيارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وقالت شهيرة : “الحمدلله والشكر لله انك نجيت أبني يارب وسمعت لدعايا أمبارح”.
وأضافت شهيرة : “ياجماعه وقفت في الشباك الفجر ادعى لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفه عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين بقاله كده اكتر من اسبوع بيكتب ويروح التصوير يطمئن علي كل تفصيله”.
وأوضحت شهيرة : “إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني عشان كده كنت خايفه عليه مجاش في دماغي حادثه وانا بدعيله وأقول يارب احفظه بعينك التي لاتنام احميه من كل شر يارب بحق أسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجبت”.
وأشارت شهيرة : “كل ده ياجماعه لأنه في حاله إرهاق رهيبه لأنه بيعرض علي الهوا (نصيبي وقسمتك ) لكن انه يحصله حادثه اتاريني يارب كنت بدعي وحاسه ان في خطر عليه صحيا لكن حادثه !! يارب بشكرك وبشكر فضلك عليا يارب تمم علي خير هو نايم دلوقت مقدرش حتي يعمل أشعه يارب لما يعملها يبقي خير يارب دعواتكم بالستر طبعا الحادثة نام وهو سايق أسترها يا اكرم الأكرمين يارب”.
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