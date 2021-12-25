منة عرفة تنفعل بعد سؤالها عن علي غزلان: “ماينفعش تسألني حاجة زي كده أنا جوزي قاعد جنبي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة الشابة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، تفاصيل الأزمات التي تعّرضا لها في علاقتهما الزوجية من ضمنها انفصالهما وأزمتهما الشهيرة مع الفنان محمد نجاتي وغيرها من الأمور التي تتعلق بحياتهما الخاصة.

ورفضت منة عرفة، خلال إطلالتهما ضمن برنامج “مع الفارس” الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت قد هنأت خطيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان بزواجه من فرح شعبان، مؤكدة أنه لا يجوز طرح هذا السؤال بوجود زوجها.

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وقالت: “من الطبيعي أن زوجي يتحدث عن العلاقة الجيدة التي تربطه بطليقته بخاصة أنها أم أولاده وكان بينهم بيت وحياة وثلاث بنات، مؤكدة أن بناته الثلاث وطليقته تضعهن فوق رأسها، وأنها ُتكن لها كل احترام.

في المقابل، ٱكد الممثل محمود المهدي أنه كرجل شرقي لا يعارض أبدا أن تمارس زوجته مهنة التمثيل، إلا أن هناك ضوابط اتفقا عليها منذ البداية حول طبيعة الادوار وما عليها القيام به من دون تخطي الخطوط الحمراء.

ونفى المهدي أن يكون سبب طلاقه من منة عرفة هو ما صرح به الممثل محمد نجاتي بأن الأزمة بسبب مشهد لمس يدها فيه، مؤكدا أنه كان يتعمد تصدر الترند من خلال التطرق للحديث عنهما بخاصة أن كل التصريحات التي أدلى بها كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

وقال المهدي إن الموضوع بدأ من خلال شخص نقل كلاما بالخطأ وأن منة جمعها مشهد مع نجاتي حملها فيه، معلقا بالقول: “غيرتي كرجل شرقي دفعتني لاتخاذ قرار الانفصال”.

كما تحدث المهدي عن مدى التزامه دينيا في حياته، فقال إنه شخص غير ملتزم ولكنه يحاول الحفاظ على صلاته، قائلا “أنا كان ممكن أقول إن بصلي بس مبكدبش أنا بحاول إن أصلي”.

وفي هذه اللحظة مازح الإعلامي نزار الفارس، الفنانة منة عرفة، قائلا “طبعا مش هسأل منة”، لترد هي عليه ممازحة: “ليه إن شاء الله شكلي كافرة ولا إيه؟”.

وكان الممثل محمد نجاتي قد أكد، في تصريح صحفي، أن الأزمة بينه وبين محمود المهدي زوج منة عرفة في أروقة القضاء وذلك بعد تجددها إثر قيام المهدي بطرح أغنية انتقد فيها الأول استكمالا للخلاف المثار مؤخرا.

وكشف نجاتي أن الخلاف بدأ بينه وبين المهدي في كواليس تصوير مسلسل “فيلا 101” بعدما تضمن السيناريو مشهدا يقوم فيه الأول بحمل منة عرفة ووضعها على السرير لتخضع لكشف طبي ليعلن بعدها أنها حامل، وهو ما رفضه المهدي، واعتبره تجاوزا للخط الأحمر الذي وضعه لزوجته.

وأوضح محمد نجاتي أن منة رفضت حملها وهو تقبل ردة فعلها وعلق بالقول: “قلتلها إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا، وأنت أصلا أختي في الحقيقة، وحصلت مشكلة فقلت لهم متعملوش المشهد ده”.

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