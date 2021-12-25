اليوم.. ختام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تختتم اليوم، السبت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، والتي انطلقت يوم 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

وحرص على التواجد في حفل الافتتاح عدد من النجوم، منهم الفنان أحمد كمال، وسلوى محمد علي، والمنتج شريف مندور وغيرهم.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض فيلم قصير لأهم وأبرز مشاهد السينما المصرية، بالإضافة إلى لقطات من الأفلام المشاركة بالمهرجان.

وحرص المطرب أمير صلاح الدين على توجيه كلمة للمكرمين، وقال: "أنا فخور أنني متواجد في مكان تكرم فيه المخرجة هالة خليل، وسعيد بتواجد الفنان أحمد كمال الذي شاركت معه في ورشة منذ فترة".

وقام المنتج شريف مندور بتقديم تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع وسط احتفاء كبير من الحاضرين الذين وقفوا تقديرا له وقال: “أول تكريم أشعر أنه حقيقي”، وتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان.

كما تم تكريم الفنان أحمد كمال وقال: "مرة ذهبت إلى تكريم في بورسعيد ووجدت منظمه يضع اسمه على كل التكريمات وتجاهل الممثلين".

وتابع: "أنا سعيد بتكريمي بمهرجان القاهرة، والسينما القصيرة أداة شعبية للإنتاج السينمائي، وعملت في أفلام تكلفت ٢٠٠ جنيه، وشعبيتها أنها بسيطة، وشاركت في فيلم ربيع شتوي الذي أخذ أكثر من ٨٠ جائزة".

وقدمت الفنانة سلوى محمد علي تكريم المخرجة هالة خليل التي ألقت كلمة وقالت: "أشكر المهرجان على التكريم، والأفلام القصيرة لها فضل كبير على في مهنتي، وأتمنى أعمل فيلم قصير، وأدعو شريف مدكور لإنتاج فيلم بياع الورد".

وتشهد العروض ٤٢ فيلما من ١٢ دولة عريية مختلفة تشارك فى خمس مسابقات مختلفة، هي مسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير ومسابقة أفلام الطلبة ومسابقة محمد بيومي ومسابقة عزيزة أمير.

وتتضمن لجان التحكيم شخصيات سينمائية بارزة.

لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال

مدير التصوير نزار شاكر

المنتج والمخرج محمد تيمور

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي القصير

الناقد السينمائي/ محمد سيد عبدالرحيم

مدير التصوير / تامر جوزيف

المخرجة/ مي زايد

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

دكتور/ أحمد فهمي عبدالظاهر أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

دكتور / محمد شفيق مدير التصوير

المخرج / أحمد حسن

لجنة تحكيم مسابقة محمد بيومي

المخرج / محمد هاني

المخرج/ إيهاب عمرو

الناقد السينمائي/ أحمد عسر

لجنة تحكيم مسابقة عزيزة أمير

يتم عرض الأفلام بسينما الهناجر على مدار ثلاثة أيام بداية من الثالثة عصرا.

الدكتورة/ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما

الدكتورة/ إيمان يونس، وكيل المعهد العالى للسينما

المخرجة/ ماري بدير.