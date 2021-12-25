عمر كمال يحتفل بتخطي أغنية ”إنتي قلبي” حاجز الـ 2 مليون مشاهدة

نشر المطرب عمر كمال ، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال ، في الفيديو وهو يحتفل بتخطي أغنيته أنتي قلبي حاجز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

يذكر أن المطرب عمر كمال، روَّج لحفليه الجديدين الذي سيقامان في تركيا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول".

وحقق برومو مهرجان "أنتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز المليونين مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.