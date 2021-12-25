احمد سلامة ينفى صلته بمسرحية ”عبد الموجود على الداونلود”

نفى الفنان أحمد سلامة وجود أي صلة بينه وبين مسرحية "عبد الموجود على الداونلود"، في الوقت الحالي، وعدم صحة خبر مشاركته بالعرض حاليا.

وقال أحمد سلامة فى بيان لا: "صلتي الوحيدة بالعرض هو أني تعاقدت مع جهة إنتاج العرض المسرحي "عبد الموجود على الداونلود"، منذ سنة ونصف، وكانت من إخراج صديقي المخرج حسام الدين صلاح ومعي عدد من النجوم منهم الفنان الكبير علاء مرسي، لتصوير ليلة عرض واحدة فقط على المسرح ليتم تصويرها بعد ذلك للتلفزيون، وعرضت بالفعل لمدة يومين، ولظروف إنتاجية لم يتم تصويرها، ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتى بهذا العرض تماما، حتى أمس وجدت بوستر إعلان لنفس العرض وعليه صورتي بصحبة أحد مطربي المهرجانات الشعبية الموقوفين بقرار "نقيب الموسيقيين" الفنان الكبير هاني شاكر".

وأوضح أحمد سلامة: “ووجدت جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الجهات الإعلامية تتحدث وتكتب بشأن هذا الخبر، وعدد من الصحفيين قاموا بالاتصال بي على الهاتف وعدد من القنوات التلفزيونية ليتاكدوا من تفاصيل الخبر ومشاركتي بهذا العرض من جديد، وبالفعل صرحت بأنه لا توجد أي صلة بيني وبين هذا العرض، وأنه خبر ليس صحيحا”.

وأضاف: "وقمت على الفور بزيارة المخرج حسام الدين صلاح، مخرج عرض المسرحية، ومنتج العرض، وطلبت منهما إيقاف هذا البوستر، وأكدا أنهما غير مسئولين عن هذا البوستر ولم يعلنا أي خبر أو أي تفاصيل تدل عن مشاركتي بالعرض، واعتذرا عما حدث ووعداني بأنه سيتم نفي الخبر، وقمت بالفور بالاتصال بالمستشار الإعلامي الخاص بي الإعلامية ريهام طارق لنشر بيان صحفي أعلن فيه عدم وجود أي صله تربط بيني وبين هذا العرض المسرحي الذي يحمل عنوان "عبد الموجود على الداونلود".

وتساءل: “هل من الممكن وأنا في مكانة مسئولة ”عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية"، أن أشترك بأي عمل فني سواء مسرحي أو تلفزيوني أو سينمائي بمشاركة فنان موقوف من إحدى الجهات المعنية، أعتقد أن الإجابة مستحيل، وبعيدا عن مسئوليتي ومكانتي "كعضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية"، أنا فنان لي تاريخي الفني الكبير الذي يشهد أنني أحترم وألتزم بالقواعد والقوانين".