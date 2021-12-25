وفاة المطربة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “أقروا الفاتحة لأبو العباس”

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت صباح اليوم المطربة سماح الإسكندرانية صاحبة الأغنية الشهيرة أقروا الفاتحة لأبو العباس، والتي شيعت جنازتها، في هدوء تام.

المطربة سماح الاسكندرانية اسمها بالكامل سماح محمود عبد الحميد، ومولودة عام 1945 بمدينة الإسكندرية، وشاركت في عدد من اﻷعمال الفنية من بينها: مسلسل عادات وتقاليد، وفيلم ضحية حب، كما قامت بغناء مقدمات بعض المسلسلات الإذاعية منها: مسلسل عبده، وزغلولة، وكانت متزوجة من الملحن زاهر عبدالحميد، ولديها منه بنت وحيدة.

الراحلة من أشهر أغانيها اقروا الفاتحة لأبو العباس يا إسكندرية يا أجدع ناس، كما لحن لها الموسيقار الكبير بليغ حمدي أغنية مسيلي على القمر يا ليلى، وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة، وكانت الراحلة تتميز بصوت قوي ومميز وشاركت مؤخرا في حفل تكريم فناني الإسكندرية عام 2011 وكان اخر ظهور لها علي المسرح وقد غنت عدد كبير من أشهر أغانيها.

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