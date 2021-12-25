وفاة 3 أشخاص في حادث اصطدام أتوبيس نقل عام وسيارة “سوزوكي” أمام نادي الزمالك

ابو ظبي - احمد الجزار - وقعت حادث على طريق المحور أمام نادي الزمالك حيث اصطدم أتوبيس نقل عام بسيارة “سوزوكي”، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، مما أدى لظهور كثافات مرورية مرتفعة وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24”.

وتلقت غرفة العمليات بالجيزة إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق المحور أمام نادي الزمالك، بين أتوبيس هيئة نقل عام وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وعلى الفور انتشر رجال المرور واستدعاء الأوناش لرفع حطام السيارة وتيسير حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته كثفت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

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