بعد ظهورها وحيدة بالعمرة.. حسن الرداد يعلق على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

ابو ظبي - احمد الجزار - ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن انفصال إيمي سمير غانم، عن زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك بعد ظهورها وحيدة بالصور والفيديوهات التي نشرتها مؤخرًا عبر حساباتها أثناء تأديتها مناسك العمرة.

حتى أن البعض رواد مواقع التواصل تسأل عن المحرم بالنسبة لها؟ ولماذا لم يظهر مع زوجها في رحلتها؟

وعلق حسن الرداد عن هذه الشائعات في تصريحات صحفية قبل قليل، واصفا: ” ده كلام سخيف وفاضى، متابعًا: “ماورهومش غير القرف وسيرة الناس”، ولك وفقًا لـ”اليوم السابع”.

وأشار الرداد، أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة “في نص الليل”، والتي ستعرض في السعودية خلال الأيام القادمة، ضمن عروض موسم الرياض، والذى يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، ومنهم ريم مصطفى محمد عبدالرحمن توتة، وغادة عادل، وهى من أعمال الراحل بهجت قمر، ويكتبها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وفى سياق آخر، نشر الفنان حسن الرداد صورًا جديدة، يرتدي فيها “جاكيت جينز” مرسوم عليه صورة “فطوطة” أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم ومكتوب عليه كلمته الأشهر “أنستونا”، وعلق الرداد على الصور: “الأسطورة” .

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