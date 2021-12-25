بينهن شادية ونادية الجندي.. 4 زيجات في حياة عماد حمدي وسبب انفصاله عنهن

وتابع :” عام 45 كانت والدتى تحصل على أجر 300 جنيه فى الشهر، ووقتها كان والدى يعمل مدير توزيع فى استوديو مصر ويحصل على راتب 25 جنيهًا، لذلك أقول دائمًا إن والدتى عندما تزوجت والدى كان فى بداية حياته، ولم يكن حقق أى شهرة، وكان راتبها أضعاف راتبه وشهرتها أكبر، على عكس زيجاته التالية، حيث كان حقق شهرته الواسعة وأصبح عماد حمدى النجم.”

ويبدو أن قصص الحب التي عاشها الفنان عماد حمدي، في أعماله الفنية، انعكست عليه في حياته الشخصية، حيث مر بالعديد من العلاقات، بالإضافة إلى الشائعات التي أحاطت به طوال فترة حياته، حول كثرة علاقاته مع الفنانات.

تنوعت أدوار الفنان عماد حمدي، بين الشر والرومانسي، والتراجيدي، فقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، وصلت عددها لـ 285 تنوعوا بين السينما، والدراما، والتي كانت من أهمها: «بين الأطلال، و«لا أنام»، و«إني راحلة»، و«ارحم حبي»، و«سليمان الحلبي»، و«شوق».

ظهر الفنان عماد حمدي، لأول مرة على شاشات السينما من خلال فيلم «عايدة»، الذي تم عرضه في عام 1942، ولكن كانت بداية شهرته، من خلال فيلم «السوق السوداء»، عام 1945، حيث عرفه الجمهور، وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة.

ابو ظبي - احمد الجزار - لُقب بـ «فتى الشاشة الأول»، الذي وقف أمام جميلات السينما المصرية، كما تمكن من جذب قلوب الكثير من النساء، بشخصيته القوية، وصوته الشاحب، حتى أصبح في مقدمة نجوم جيله من الفنانين، إنه الفنان عماد حمدي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، إذ ولد في 25 ديسمبر عام 1909.

وعن قصة التعارف بين والده ووالدته قال نادر عماد حمدى :” عندما رآها والدى سأل عنها عبدالوارث عسر، فقال له «دى بتاعة جواز مش هزار»، وبالفعل تقدم لها والدى وتزوجها، وكانت تحبه حبًا شديدًا، وعندما طلب منها الاعتزال وافقت وظلت تحبه حتى آخر يوم فى عمرها، وتصدق كل ما يقوله، وتغفر له كل أخطائه.”

وأضاف :” استمر الزواج بين أبى وأمى 8 سنوات منذ عام 1945 حتى 1953، وأنجبتنى والدتى بعد 3 سنوات من الزواج، وفى عام 53 كان والدى حقق شهرته، وأثناء مشاركته فى «قطار الرحمة» بعد الثورة تعرف على «ماما شادية» وتزوجها.”

وعن رد فعل والدته بعد زواج والده من شادية قال نادر عماد حمدى :” ورفضت والدتى الاستمرار فى الحياة الزوجية، وتم الطلاق بينهما وعمرى 4 سنوات.”

عماد حمدي يتزوج شادية

وقع الفنان عماد حمدي، في حب شادية، حيث بدأت قصة حبهما خلال فيلم «قطار الرحمة»، وانتهت قصة الحب بالزواج، ولكنه لم يدم طويلاً، وانفصل الزوجان بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة على شادية، وتوقف بعدها عن العمل لفترة طويلة.

وفي الجزء السادس من سيرته يتحدث عن قصة حبه مع الفنانة شادية ويكف نشأة هذه القصة داخل قطار الرحمة بعد ثورة 23 يوليو.

ويقول: حدث أن أعلنت ثورة 23 يوليو ورأى الفنانون أن يقوموا بتلك المظاهرة الفنية تعبيراً عن ترحيبهم بإعلان الثورة. وكان المفروض أن نركب هذا القطار، قطار الرحمة لكي ينطلق بنا من أسوان حتى القاهرة متوقفاً في كل محطات السكة الحديدية. وتقرر أن ننزل من القطار في كل محطة لكي نقدم هذه الحفلات الغنائية مساهمةً في جمع التبرعات. وكان قد حدد لهذه الرحلة فترة زمنية قدرها 24 يوماً وكان قدري هو تقديم المطربين والمطربات الذين سيقدمون أغانيهم أمام الجمهور

وأذكر أنه عندما توقف القطار في محطة سوهاج اندفعت مسرعا إلى داخل المدينة أسأل كل من يقابلني، من فضلك أين مسكن باش مهندس السكة الحديد، وتصور بعض الناس الذين سألتهم أنني أحد أقرباء الباش مهندس وأنني أرغب في زيارته رغم أني لا أعرفه ولا أذكر حتى اسمه. لكني كنت أريد فقط أن أرى البيت الذي يقيم فيه، فهنا في سوهاج رأيت مع أخي التوأم عبد الرحمن نور الحياة لأول مرة، أريد أن أرى ذلك البيت الذي كان يعيش فيه ابن الباش مهندس السابق لسكك حديد الوجة القبلي، وبالطبع لم ادخل بيتنا. أقصد البيت الذي كان يعيش فيه أبي وأمي منذ سنوات بعيدة. لكنني اكتفيت فقط بالتأمل من بعيد لدرجة أن الرجل الذي قادني إلى البيت ظل واقفا يتطلع نحوي بدهشة شديدة ولعله كان يسأل نفسه لماذا يسأل عن البيت إذا كان لاينوي الدخول إليه.

وبدأت أساهم بتقديم المطربين والمطربات للجمهور في كل محطة جديدة يتوقف فيها القطار قطار الرحمة، وكان من بين المطربات المشاركات في حفلات قطار الرحمة الغنائية المطربة شادية التي قدمتها أكثر من مرة في معظم البلاد التي قدمنا فيها هذه الحفلات الغنائية وتبادلنا عبارات المجاملة ثم كلمات الشكر ثم تعبيرات التقدير. ويوماً بعد يوم توطدت علاقتنا وطالت فترات الحديث بيننا سواء في القطار أو داخل دور السينما التي كنا نقيم فيها هذه الحفلات الغنائية كلما توقف القطار في محطةٍ جديدة. وعندما توقف القطار في آخر محطة في القاهرة شعر كل منا برغبة قوية في رؤية الآخر مرة ومرات أخرى كثيرة.

وتابع: كان موقفي حرجاً وشائكاً. فأنا كنت متزوجاً وحياتي هادئة ومستقرة ولدي طفل أحبه. ورغم ذلك، كله لم أقدر على مقاومة هذه الدعوة الحارة القادمة من أعماق نفسي التي تدفعني دفعاً للذهاب للقاء شادية. عشت صراعاً نشب فجاة في داخلي. صراعٌ بين الزوج الوقور الذي يريد أن يتجنب العواطف التي توشك أن تهب فتقتلع جذور استقرار حياته الزوجية وبين مشاعر الشباب المتأججة التي لا تعترف في معظم الأحيان بالعقل أو المنطق وتندفع هائجة غير عابئة بشيء. وكنت أشعر بأن الشاب الذي في داخلي هو الذي يوشك أن ينتصر علي منطق الزوج الوقور. فرحت أتساءل: “أي قوة مجهولة تلك التي تغيّر مسار سفينة حياتي فتجعلها تتجه نحو مرفأ آخر وشاطئ غير الشاطئ الذي كنت أنوي أن أستقر عليه حتى لحظات الممات. أي قوة تلك التي تحركنا في الإتجاه الآخر المضاد؟.

زواجه من شادية وانفصاله عن فتحية شريف

لم أجد أمامي غير هذا الحل الوحيد “الإنفصال عن زوجتي فتحية” التي كنت دائماً صادقاً في مشاعري معها ولم أمارس معها الكذب ولا أستطيع أن أخدعها. فقلت بنفسي: لماذا لا اعترف بالأمر الواقع بأن مشاعري نحوها قد تغيّرت أو علي الأقل لم تعد قوية. وكان لابد أن أفترق عنها لأنني لا أجيد لعبة المراوغة والخداع، ولا أستطيع أن أتحمل كل هذا العذاب النفسي. النهايات تكون دائماً مؤلمة ومدمعة. فالبدايات تكون في العادة سهلة، أما لحظات النهاية فتكون دائماً مختلطة بالآلام والدموع. لكن، أهم شيء بيننا كان اتفاقنا على المحافظة على إبننا نادر وحمايته من الآثار السلبية لتلك التجربة.

وبعد ثماني سنوات من الحياة الزوجية انفصلت عن زوجتي فتحية شريف وفي عام 1953 وفي الإسكندرية بالتحديد، وبعد انتهائنا من تمثيل فيلم “أقوى من الحب” تزوجت شادية وحكايتي مع شادية طويلة وعجيبة. فبعد زواجي منها فكرت للمرةِ الأولى بخوض تجربة الإنتاج. صحيح إني عملت من قبل مديراً للإنتاج في استديو مصر لكني في تلك المرة أردت أن أنتج لحسابي الخاص بأموالي وبجهودي الكاملة. وشجعتني على تنفيذ تلك الفكرة خبرتي الإنتاجية التي كنت قد اكتسبتها خلال فترة عملي بـ”استديو مصر”.

نادية الجندي تتزوج من عماد حمدي

وعن علاقته بالفنانة نادية الجندي، فإن الفنان عماد حمدي، وقع في حبها خلال تصوير فيلم «زوجة في الشارع»، بعد القبلة بينهما وارتباكهما أثناء تصويرها، فقررا الزواج وأنجبا طفل يُدعى «هشام».

وفي الجزء التاسع يتحدث عن تواجده في بيروت إبان نكسة 1967 وحصوله على أموال كثيرة في وقت أغلقت فيه البنوك أبوابها. ويسرد خسائره المالية وبزواجه وطلاقه من نادية الجندي.

ويتابع “حمدي” سرده للذكريات فيقول: بيروت الجميلة، بيروت حياة والفن والجبل، السهر والأصدقاء والصخب وراحة النفس والأعصاب. وعثر لنا الصديق اللبناني على شقةٍ مريحة أقمنا فيها وأعطاني عربون قدرة خمسة آلاف ليره لبنانية. ولكن بعد أيام، اختفى هذا الصديق اللبناني. سألت عنه في أماكن تواجده وأخيراً عرفت أنه سافر بعيداً عن لبنان. فتعجبت أنه لم يخبرني. ولكي أطمئن نفسي، قلت ربما يكون سفره طارئاً ومفاجئاً وحتما سيعود. لكن بعدها بيوم أو يومين، اتصل بي المنتج طنوس فرنجية وقال لي، نحن علي استعداد لعمل فيلم سينمائي جديد ووجودك هنا ووجود مجموعة أخري من الفنانين المصرين في بيروت فرصة لكي نستفيد بطاقاتكم الفنية هل عندك مانع؟، قلت لا. فالمهم أن يكون العمل السينمائي معقولاً. وفهمت منه أن الفنانة سميرة أحمد ومحمد سلمان مرشحان للعمل في نفس الفيلم وعرفت أيضا أن منتجه أمير سعودي.

وفي اليوم التالي كان اللقاء مع محمد سلمان الذي قال لي سنبداُ بعد ستة أيام تصوير الفيلم الذي سيموله سمو الأمير ولم يكن كلامه مجرد وعد عابر بل أعطاني عربوناً وأعطى نادية الجندي أيضاً عربوناً مقابل اشتراكنا في بطولة ذلك الفيلم المنتظر.

وبدأت أتهيئ نفسياً للعمل ومرّ اليوم الاول من شهر يونيو ثم اليوم الثاني والثالث والربع ولم يعد باقيا سوى يومين فقط لنبدأ بعدهما تصوير الفيلم الذي ينتجه سمو الأمير السعودي. ولكن ذات صباح استيقظت فجأةً من نومي علي دقات على باب الشقة. ولقد كانت دقات قوية لحوحة عصبية. فسألت نفسي: من يكون ذلك المزعج الذي يدق بابنا في هذا الوقت المبكر. وفتحت الباب ووجدت أمامي بائع الصحف وقبل أن ألومه على ذلك الإزعاج غير المبرر قال بصوتٍ مرتعش: “ستاذ..أستاذ.. أنت نايم ومش دريان، قلت مندهشاً: دريان بإيه، أجاب: بالنكسة! سألته: نكسة إيه؟ فقال: اللي حصلت في بلدكم في مصر!

وطار النوم من عيني. حاولت أن أتماسك، لكن ما سمعته من بائع الصحف كان حقيقة عرفتها كل الدينا. إنه شعور مؤلم أشعرني بالعذاب. فذلك اليوم لازمني كإنسان شعر أن بلده في خطر، في محنة، وهو بعيد لا يستطيع أن يفعل شيئاً. لقد كنت أعيش شعور العاجز الذي يكتفي بقراءة وسماع الأخبار المؤسفة وبتوجية الدعوات المخلصة، لعل الله ينقذ بلاده العزيزة من كل شر ومكروه.

وعدت أفكر في الإنتاج السينمائي كنت قد أنتجت فيلمين لشادية “شاطئ الذكريات” و”ليلة من عمري”. وليس غربياً أن يفكر الزوج في إنتاج فيلم لزوجته. فما المانع إذا كانت زوجته ممثلة اختارت فن التمثيل. وهكذا بدات أستعد لإنتاج فيلم “بمبة كشر” لزوجتي نادية الجندي. وهو فيلم إستعراضي غنائي من إخراج حسن الامام يتطلب نفقات غير عادية مجاميع راقصات مغنيات استعراضات وملابس وديكورات تختلف عن ملابس وديكورات الأفلام العادية.

ولم أبخل بشيء. فقد كنت أريده فيلماً استعراضياً ناجحاً. وحتى أتحاشي متاعب الضرائب كتبت الفيلم باسمها لقد بلغت تكاليف انتاج فيلم بمبة كشر أكثر من خمسين ألف جنيه. وأصبح معروفاً أنه من إنتاج نادية الجندي. لقد كان اتفاقنا أن تاخذ هي نسبة معينة من الإيرادات، والمفروض أن الثقة موجودة في اتفاقات الأزواج. فلم أتوقع أنه من الضروري أن يكتب الزوج أوراقاً ويحضر شهوداً بعقدٍ مع زوجته. فقد كان اتفاقاً بين زوج وزوجته لا يحتاج لكل تلك الإجراءات التي تُتخذ عادةً بين الغرباء. وبدأ العرض وحقق نجاحاً كبيراً واستمر عرضة لأسابيع عديدة وحقق إيرادات معقولة. والحقيقة أن فيلم “بمبة كشر” هو الذي قدم نادية الجندي للناس كبطلة للفيلم الإستعراضي تجيد الرقص والغناء والتمثيل. ورغم أن ذلك هو الذي صنع اسمها ودفعها في طريق الفن خطواتٍ واسعة، ورغم ذلك كلة لم آخذ مليماً من إيرادات الفيلم الذي أنتجته باسم زوجتي وأردت أن أتحاشى متاعب الضرائب فخسرت كل شيء. وصدقوني لم أحزن بسبب خسارة المال، فالمفروض أن يضحي الزوج من أجل زوجته وأن يفعل ما يريحها وما يساعدها على تحقيق النجاح الذي تريده. لم أكن نادماً على ما أنفقته طالما أن الفيلم قد نجح وحقق الهدف وطالما أني قدمت خدمةً لزوجتي التي اخترتها أثناء عملي في فيلم “زوجة من الشارع” ولكن تجربة إنتاج فيلم “بمبة كشر” تركت في نفسي آثارا لايمكن إزالتها أبداً.

انفصاله عن نادية الجندي

ولقد أخذت حقيبة وضعت فيها بعض ملابس ثم تركت بيت الزوجية وعند منتصف الليل كنت أدق جرس باب بيت أخي الذي نظر إلي منزعجاً، وقال: إيه يا عماد فيه إيه؟ فقلت بوجوم: لالا مفيش حاجة! كنت أحاول أن أبدو هادئاً لكن أخي توأمي الذي هو جزء من كياني فهمني دون أن أتكلم. وشعر بأني لا أرغب في الكلام، فاحترم صمتي. لم يشأ أن يزيد من آلامي. فلم يطلب أية تفاصيل وانشغل بترتيب المكان الذي سأنام فيه لاني لم أكن قادراً على شيء.

كنت أشعر بإرهاق شديد ونمت نوماً عميقاً، وكأني لم أنم من شهورٍ طويلة. وبقيت في بيت أخي 6 أيام متواصلة، ثم ذهبت إلى المأذون القريب من البيت في حي الزماك وأتممت إجراءات الإنفصال ووصلتها ورقة الطلاق.

لم أندم على شيء. لا على الإنتاج السينمائي الذي كلفني آلالاف ولا على شقة الزمالك، شقة تمليك كانت في الأصل شقتين حولتها إلى شقةٍ واحدة من تسع غرف لا يقل ثمنها حسب أسعار الثمانينات عن ربع مليون جنيه كتبتها أيضا باسمها، لكني لم أكن نادماً. فالمال يأتي ويذهب. وإذا اكتشف الإنسان في حياته الخطأ يجب أن يصححة. اذ اكتشف أن حياته الزوجية لم تحقق له الاستقرار الذي كان يريده، فلماذا يتمادي في تعذيب نفسه وتعذيب من يعيشون حوله، ولماذا الاستمرار؟ أهو حب في تعذيب النفس، وحب للالم؟!