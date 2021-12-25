أسرار النجوم: إسم أكثر ممثل كانت ريحته وحشة أوي وصعب تبوسيه؟ .. رد مفاجئ وصادم من فاتنة الشاشة وما علاقة سمير غانم! اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الدمية أبلة فاهيتا، كشفت النجمة يسرا الكثير من الأسرار. وحينها قالت النجمة يسرا: "أنا اسمى سيفين وده معناه الوردة التي لا تموت أو لا تذبل، ودلعى فى البيت سيفا، وأنا برج الحوت وصفاته إننا طيبين وجدعان أوى، بس يا لطيف علينا لو قلبنا".

وأضافت النجمة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكيس" تقديم أبلة فاهيتا، فى فقرة كارو، المذاع على قناة ON: "اتعلمت وأنا صغيرة إنى لما ألاقى حد أكبر منى أقوم وأسيبله المكان بتاعى، وأول مرة قلبى دق كنت فى المدرسة قلت ابتدى بدرى، وكنا بنتقابل فى المدرسة"، وعن سؤالها لو كانت حيوان قالت: "لو كنت حيوان كنت أحب أكون حصان فرسة يعنى". وحول سؤالها عن أكثر فنان ريحته وحشة وصعب تبوسه تهربت يسرا من الإجابة وقالت: عبد السميع اللميع، وهي شخصية كوميدية اشتهرت بعدم النظافة وقام سمير غانم بأدائها.

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