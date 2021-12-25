أسرار النجوم: سر و حكاية الفلم الممنوع من العرض.. هذا ماحدث بين سعاد حسني ونور الشريف في مشهد ساخن.. جعله يرفض العمل معها للأبد ؟( تفاصيل مثيرة)

الرياض - محمد الاطلسي - اعترضت الفنانة سعاد حسني على مشاركة الفنان نور الشريف ووجوده في بطولة فيلم الكرنك وطلبت وجود الفنان أحمد زكي لكن موزع الفيلم أصر على الأول.

وقال نور الشريف: "بدأت تلقائية الفنانة سعاد حسني تفقد لمعانها تحت طبقة رقيقة من التصنع"، حسبما قال في مذكراته المنشورة بعنوان "حكاية نور الشريف: بين الحرمان والحب والسينما والسياسة والمؤامرات" للكاتب السيد الحراني.كما رفضت الفنانة سعاد حسني أيضًا وجود الفنان نور الشريف في فيلم "أهل القمة" وطلبت تغييره بالفنان محمد صبحي، وهو ما دفع الشريف إلى أن يتخذ قراره بعدم العمل معها مرة أخرى، وكان فيلم "المشبوه" من نصيب الفنان عادل إمام، وفي الوقت الذي شارك معها في فيلم "الدرجة الثالثة" رغم أن الفنانة الراحلة كانت طوال وقت التصوير تعترض على السيناريو. ورغم ذلك حصل الفنان نور الشريف على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الكرنك"، قال: "سمعتهم ينادون اسمي لأتسلم جائزة أحسن ممثل عن دوري في فيلم "الكرنك"، وتذكرت بسرعة ذلك اليوم الذي كنت أقف فيه داخل الاستديو أمام سعاد حسني، فقد كان مفروضًا أن أعبر في ذلك المشهد عن أسعد لحظة في حياتي، وعن كل أحاسيس الفرح والسعادة وأنا أضع حول إصبع سعاد حسني دبلة الخطوبة، وأحلام الزواج السعيدة تملأ كياني، كما تذكرت كل مشاهد الفيلم الحزينة والسعيدة وقتها، ونسيت كل آلام وأحزان الرحلة الطويلة، آلام الفقر وعذاب الحرمان وملل الانتظار وإحباط الفشل، نسيت كل ذلك تماما، واستمعت إلى التصفيق الذي يصم الآذان واقتنعت تمامًا بأنه بدون كل هذه المعاناة المؤلمة لا يكون للنجاح قيمة ولا معنى".

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