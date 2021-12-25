أسرار النجوم: حنان شوقي تكشف سر مثير عن محمد رمضان وتفصح عن أسباب عدم العمل معه

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الفنانة حنان شوقي أنها لن تعمل معه حتى ولو منحها ملايين الجنيهات، لافتة إلى أنها لن تستطيع العمل معه لأنها تحب أن يكون التمثيل متبادل بين الزملاء على شكل مباراة، وهو ما لن تستطع فعله أمامه لأنها لا تصدقه.

وتابعت حنان شوقي، في لقاء نلفزيوني، محمد رمضان "هو اللي عمل في نفسه كده وهو صعبان عليا، الغرور ساعات، بيخلي الواحد ميعرفش يسيطر على نفسه، النفس بتلعب مع البني آدم، ينزل يشوف الناس بتقول عليه إيه ويشوف بيتكلموا إزاي، يسمع بس ابن الطيار".

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وعن سبب عدم متابعتها لأعمال محمد رمضان، قالت حنان شوقي: "ما شوفتش له حاجة ومبحبش أشوف، لأني ببساطة مبعرفش اتفرج على حد مش صادق، وطول الوقت بيمثل أحمد زكي حتى بلعان الريق، بيبوظ نفسه برغم أن عنده كاريزما، ولو حتى غير من نفسه فأنا ما بتابعش".

وبالمتابعة في لعبة المقارنة، ظهرت صورتا الفنانين كريم عبد العزيز ومحمد رمضان، لتؤكد حنان شوقي أن النجم كريم عبد العزيز هو نمبر ون الجيل حالياً.

وقالت حنان شوقي: "كريم عبد العزيز طبعا يكسب، لما شوفته في رمضان اللي فات حسيت أن نور الشريف ما ماتش حسيت أنه بيشيل الوسط الفني على إيديه، بيتحط مكانهم، حسيت الوسط الفني تقيل بكريم عبد العزيز".