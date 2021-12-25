أسرار النجوم: لن تصدق ماهو الاسم الحقيقي للفنانة نجلاء فتحي والمفاجأة في عدد زيجاتها وأسباب محاولتها الانتحار ورفض والتمثيل أمام عبدالحليم حافظ

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية “نجلاء فتحي”، ممثلة قديرة، تميزت بملامحها الهادئة الغربية، شعرها الأشقر وعيونها الزرقاء، لتنجح في لفت الأنظار إليها وتنال إعجاب الجماهير بمصر والوطن العربي بمجرد ظهورها على الشاشة.

وأطلّت علينا الفنانة المصرية نجلاء فتحي وهي بنت الـ15 عامًا، حيث اكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد، واسند لها دورًا في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 1966.

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تعد نجلاء من أكثر الفنانات العربيات شهرة، حيث نجحت في تتويج مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال التي شهدت نجاحًا باهرًا.

ونجحت الفنانة المصرية نجلاء فتحي في ترك بصمة بعالم الفن، فرغم قرار اعـ.تزالها التمثيل في عام 2000 إلا أن أعمالها مازالت محـ.فورة داخل أذهان جمهورها ومحبيها.

وفي هذا المقال سيعرض وفقا لما نشره موقع “مدى بوست” محطات من حياة الفنانة المصرية المعـ.تزلة نجلاء فتحي، وأهم المعلومات عنها.

نجلاء فتحي

هي ممثلة مصرية ولدت في 21 ديسمبر 1951، اسمها الحقيقي “فاطمة الزهراء”، عاشت طفولة صعـ.بة بسبب انفـ.صال والديها، فعاشت مع والدها بالفيوم حتى سن الـ11 وانتقلت بعد ذلك للعيش مع والدتها بالقاهرة.

دخولها عالم الفن

دخلت نجلاء وهي بسن الـ 15 عامًا عالم الفن بـ”الصدفة” بعدما رأها المنتج عدلي المولد وطلب منها العمل معه، ولكنها لم توافق إلا بعد نصيحة المطرب المصري عبدالحليم حافظ الذي كان صديقًا للعائلة.

واسند المنتج عدلي لها دور في فيلم “الأصدقاء الثلاثة” عام 1966، لتلفت الأنظار إليها وتتوالى عليها الأعمال خاصة أدوار البطولة مبكرًا، حيث قدمها رمسيس نجيب كبطلة في فيلم “أفراح” عام 1968.

علاقتها بعبدالحليم حافظ

كانت تربطها علاقة قوية بالمطرب عبدالحليم حافظ حيث كان صديقًا للعائلة، فكان لنصيحته الفضل في ظهورها على الشاشة، بعدما طلبت رأيه في دخولها مجال الفن ونصحها بالانضمام.

وكان أيضًا لعبدالحليم دورًا كبيرًا في تغيير اسمها، حيث نصحها بعد دخول الفن بضرورة تغيير اسمها “فاطمة الزهراء”، ليختار لها اسم “نجلاء فتحي” التي اشتهرت به حتى يومنا هذا.

أزمتها مع عبد الحليم حافظ

ورغم كون المطرب الكبير عبدالحليم حافظ هو من نصحها في الاتجاه لهذا المجال إلا أنها رفضـ.ت العمل معه.

فكان من المقرر أن تشارك نجلاء في فيلم “أبي فوق الشجرة” مع عبدالحليم حافظ، إلا أنها كانت حينها قد وقعت على عقد فيلم “أفراح”، مما أدى لغـ.ضب عبدالحليم واستعان بميرفت أمين عوضًا عنها.

زواج نجلاء فتحي

تزوّجت الفنانة المصرية 4 مرات، المرة الأولى وهي بعمر الـ 18 عامًا، من المهندس أحمد عبدالقدوس، نجل الأديب إحسان عبدالقدوس، ولكنها لم تستمر لأنها كانت زيجة سرية بسـ.بب رفـ.ض الأهل.

أما الزواج الثاني فكان من المهندس سيف أبو النجا، شقيق الممثل المصري خالد أبو النجا، وأنجبا ابنة واحدة وهي “ياسمين”، ولكن زواجهما لم يستمر أيضًا.

وكان سيف أبو النجا، قد خاص تجربة التمثيل مرّة واحدة فقط حيث ظهر في فيلم “إمبراطورية ميم” مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

أما الزواج الثالث فكان من أمير سعودي، كانت تعيش معه بين القاهرة وباريس، ولكن لم يستمرا كثيرًا بسـ.بب شرطه بألا تقدم إلا عملًا واحدًا في السنة وهذا ما رفضـ.ته لتقرر الانفـ.صال وتستكمل مسيرتها الفنية.

أما الزواج الرابع والأخير فكان من الإعلامي حمدي قنديل، بعد قصة حب رائعة بدأت بإعجاب وانتـ.هت بطلبها منه الزواج، حيث كان يجري معها حوارًا بمنزل شقيقتها وأعجبا ببعضهما، ولكنها فاجـ.ئته وطلبت منه الزواج حيث هاتفته قائلة: أنا هتجوّزك”.

نجلاء فتحي ومحاولة انتحارها

بعد أن أنجبت نجلاء فتحي ابنتها الوحيدة “ياسمين” من زوجها سيف أبو النجا، علمت بأن طفلتها تعـ.اني من ثقـ.ب في القلب، فلم تتمالك أعصابها وحاولت الانتـ.حار بإلقـ.اء نفسها ولكن سرعان ما تم إنقاذها.

مرض نجلاء فتحي

في عام 2014، أصيبت الفنانة المصرية نجلاء فتحي بمـ.رض نادر وهو “الصدفية المسـ.تعصية”، وسافرت للعلاج وساعدها في ذلك زوجها حمدي قنديل حيث كان معها في كل خطوة.

أفلام نجلاء فتحي

قدمت الفنانة نجلاء فتحي عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، فمن أفلامها: فيلم “أفراح”، “روعة الحب”، “أسرار البنات”، “نص ساعة جواز”، “غرام تلميذة”، “صـ.ـراع المحترفين”، “ابن الشيطان”.

وشاركت نجلاء أيضًا في أفلام كثيرة منها: “أوهام الحب”، “إمرأة زوجي”، “حياتي”، “حرامي الورقة”، “المراية”، “المجانين الثلاثة”، “نهاية الشياطـ.ين”، “الصديقان”، وكان آخر أعمالها قبل الاعـ.تزال فيلم “كونشرتو” و”بطل من الجنوب”.

المسلسلات ونجلاء فتحي

بجانب الأفلام التي شاركت فيها نجلاء فتحي، فقـ.ـد نجحت أيضًا في المشاركة بعدد من المسلسلات ومنها: مسلسل “ألف ليلة وليلة”، و”اللحظات الأخيرة”، و”زي القمر”.

كما شاركت في مسلسلات إذاعية منها: “أحببت فيك عـ.ذابي”، و”الدنيا على جناح يمامة”، وأرجوك لا تفهمني بسرعة”، عفريت الهانم”، وآخر مسلسل قامت بتقديمه كان مسلسل “زي القمر”.

جوائز نجلاء فتحي

وتوّجت الفنانة المصرية نجلاء فتحي خلال مسيرتها بعدد من الجوائز والتكريمات ففي عام 2003 كرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورتها 27.

وحصلت نجلاء أيضًا على جائزة “الموريكس الذهبية” لأفضل نجمة عربية، كما نالت جائزة أفضل ممثلة من مهرجانات في الإسكندرية، ودمشق، وطشقند، وباريس.

اعتزال نجلاء فتحي

وقررت الفنانة المصرية نجلاء فتحي اعـ.تزال الفن حيث بررت ذلك بقولها: “الزمن تغير والمناخ السينمائي الذي نشأت وتألقت فيه اختلفت قوانينه، وظهر جيل جديد فقررت الاعـ.تزال”.

وتركت نجلاء الفن من أجل الأعمال الخيرية، فهي تقوم برعاية نشاطات إحدى جمعيات الأطفال هي “جمعية ابنتي” للأيتـ.ام الخيرية، وكان أخر أعمالها عام 2000.