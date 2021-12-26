حكم جديد ضد مرتضى منصور في قضية سب وقذف

ابو ظبي - احمد الجزار - حصل لؤي دعبس، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، على حكم ضد مرتضى منصور بتغريمه 20.000 جنيه؛ لتعديه عليه بالسب والقذف، في حديث له، تم نشره على موقع اليوتيوب.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بجلسة اليوم السبت الموافق 25-12-2021، في الجنحة الرقمية 2783 لسنة 2021، جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم رئس الزمالك 20 ألف جنيه.

حكم ضد مرتضى منصور

وكان هاني العتال عضو الجمعية العمومية ونائب رئيس الزمالك السابق قد حصل في وقت سابق علي حكم محكمة شمال الجيزة الابتدائية في الحجز على حسابات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لعدم سداده تعويض مدني قدره 100.000 جنيه، بتهمة سب وقذف هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطلب هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيا حتى تمام التنفيذ النهائي، فقد نصت المادة 226 من القانون المدني إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بـه كـان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري.

وحكمت المحكمة وقتها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار، وإلزامه بالفوائد القانونية على ذلك المبلغ بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيا حتى أمين السر تمام السداد، وألزمته المصاريف مبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

اقرأ أيضا

بعد ظهورها وحيدة بالعمرة.. حسن الرداد يعلق على أنباء انفصاله عن إيمي سمير غانم

زوج منة عرفة عن أزمته مع محمد نجاتي: حب يعمل شو ويركب التريند على حسابنا (فيديو)

دينا عن فيدرا: “مبطقهاش ست شريرة وسودا ومش لطيفة” (فيديو)

“غفل بسبب الإرهاق”.. رانيا محمود ياسين تكشف تفاصيل حادث شقيقها عمرو

غادة عادل تبكي في أول مواجهة تليفزيونية مع طليقها (فيديو)