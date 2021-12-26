عاصي الحلاني يُفجع بوفاة شقيقته

ابو ظبي - احمد الجزار - ُفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني بوفاة شقيقتة حياة، اليوم السبت، في منطقة البقاع، إثر تعرضها لأزمة صحية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مراسم الدفن تمت في قرية الحلانية بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

ولم ُيعلن عاصي الحلاني أو أبناؤه عن هذا الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر ظهور لهم، الجمعة، مقدمين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الكريسماس.

فقد كتب الفنان اللبناني: “ميلاد مجيد نسأل الله أن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والفرح والرجاء الى العالم اجمع.. راجيًا من الله أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان من كل شر وينعاد على الجميع بالخير والبركة وراحة البال️”.

وفي وقت سابق صرح عاصي الحلاني بأن عدد أشقائه وشقيقاته يصل إلى 13 ،مشيًرا إلى أنه فقد شقيقًا منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن علاقة جيدة تجمعه مع جميع أفراد أسرته، وأن سبب عدم ظهورهم الإعلامي هو انشغالهم بحياتهم الخاصة، كاشفا أن أكثر ما جعله يشعر بالندم هو أنه لم يتمكن من البقاء لوقت أطول إلى جانب والديه قبل وفاتهما، ورد ذلك إلى ظروف عمله.

وعلى الصعيد الفني؛ من المنتظر أن ُيحيي الفنان اللبناني حفلا في الأردن بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وعلق الحلاني على الحفل وكتب عبر إنستجرام: “ليلة رأس السنة في عمان باذن الله..أرض النشامى وأرض الخير“.

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