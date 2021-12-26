أحمد حلمي يوجه الشكر لرجال الشرطة بالإسكندرية لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان أحمد حلمي الشكر لرجال الداخلية في محافظة الإسكندرية، لتامينهم موقع تصوير أحدث أفلامه “العيل” على الكوربش.

ونشر أحمد حلمي عبر خاصة “استوري” حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إستوري” صورة من كواليس العمل، وعلق عليها قائلا: “شكر خاص لرجال الشرطة في الإسكندرية، لتعاونهم الكبير معانا أثناء التصوير وشكرا لأهل إسكندرية الجمال وعمار يا إسكندرية”.

فيلم “العيل” بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد مالك، نسرين أمين، ونور إيهاب، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أنه تم الاستقرار على اسم فيلم أحمد حلمي الجديد ليكون “العيل” بدلا من “أكس” وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الساخرة، ويتناول العديد من القضايا المهمة والمختلفة.

يشار إلى أن آخر أفلام أحمد حلمي في السينما هو “خيال مآتة” الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

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