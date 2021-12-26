تعليق زوج منة عرفة على أسئلة نزار الفارس المحرجة

نشر محمود المهدى زوج الفنانة منة عرفة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان الجدل المثار حول حلقتهما مع الاعلامى نزار الفارس بالتيلفزيون العراقى.

وقال محمود المهدى بشأن الأسئلة الجريئة التى طرحها نزار الفارس : “برامج كتير كانت بتتواصل معانا عشان نطلع بس اخترنا التلفزيون العراقي لأننا بنحب الشعب العراقي وطبعا أغلب المصريين بيحبوهم”.

وأضاف محمود المهدى : “بالنسبة للأسئلة لم نكن متفقين عليها حتى المذيع نزار سألنا لو في حاجة مش عايزين اسألكم فيها قولنا مفيش، لأن الصراحة احسن واكيد ليا فكرة عن برنامج المذيع من الحلقات السابقة وأي ضيف يستضيفه زي برنامج شيخ الحارة بيسأل اسئلة جريئة ومحدش بيضربك تجاوب”.

وأوضح محمود المهدى : “يعني ممكن تقول مش هرد على السؤال. المذيع بيعمل شغله زي أي مذيع وانا شايف المذيع نزار اول مذيع عراقي يكون له شهرة كبيرة بالوطن العربي في وقت قليل بسبب برنامجه واتمنى له تحياتي بالتوفيق والنجاح الدائم وانتظروا الحلقة في رأس السنة”.

وجاء رد الإعلامي نزار الفارس : شهادة كبيرة لي يا أستاذ محمود المحترم، ربي يديم المحبة يارب وأشوفك أحسن واحد في العالم، ربنا يخلي لك منة، وما يبعدكم عن بعض أبدًا.

وكان طرح نزار الفارس برمو الحلقة التى من المقرر عرضها فى رأس السنة وطرح سؤالاً على منة عرفة عن الطبيب والإنفلونسر علي غزلان بعد أن كانت انتشرت شائعات حول ارتباطهما خلال الأشهر الماضية، فتعمد نزار الفارس أن يسألها مجدداً عنه فقال لها: "هل هنأتي خطيبك السابق علي غزلان على زواجه؟".

فوراً انفعلت منة عرفة من سؤال نزار الفارس، ولم تجب على السؤال لكنها أجابته بإجابة مختلفة تماماً، فقالت بانفعال: "مينفعش تسألني حاجة زي كدا أنا جوزي قاعد جنبي"، وهذا ما ظهر فقط في البرومو الدعائي عن حلقة منة عرفة وزوجها مع نزار الفارس.

وكانت انتشرت العديد من الشائعات عن علاقة منة عرفة وعلي غزلان وخطبتهما، ونشرت منة عدة صور تجمعهما على حسابها على انستجرام في رأس السنة 2020، لكن سريعاً ما انفصلا وحذفت الصور من على حسابها.

وتزوج علي غزلان وفرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، واحتفلا بزفافهما في 12 ديسمبر الجاري، أما منة عرفة فعقدت قرانها هي ومحمود المهدي في يونيو الماضي.